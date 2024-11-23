مقتل 8 جنود واختطاف 7 ضباط شرطة في باكستان

شهدت باكستان موجة جديدة من العنف في شمال غرب البلاد، حيث قُتل ثمانية جنود واختُطف سبعة ضباط شرطة في هجومين منفصلين، وفقًا لما أفادت به مصادر شرطية واستخباراتية.



ووقع الاشتباك الأول يوم أمس الاثنين في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا، وأسفر عن مقتل "ثمانية جنود" و"تسعة مسلحين"، حسبما صرح مسؤول استخباراتي طلب عدم الكشف عن هويته. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية (TTP) مسؤوليتها عن الهجوم.





وأفاد مسؤول استخباراتي بأن اشتباكًا وقع يوم الاثنين في منطقة تيراه أسفر عن مقتل "ثمانية جنود" و"تسعة مسلحين". وأعلنت حركة طالبان الباكستانية (TTP) مسؤوليتها عن الهجوم. وفي حادث منفصل بالإقليم ذاته، اختُطف "سبعة ضباط شرطة" من نقطة تفتيش، وفقًا لمسؤول أمني كبير، الذي أشار إلى أن "المهاجمين استولوا أيضًا على أسلحة المسؤولين".



وفي تطور آخر، شهدت كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، تفجيرًا بالقرب من محطة للسكك الحديدية يوم السبت، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 30 آخرين. وقع الانفجار في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، تزامنًا مع استعداد قطار "جافر إكسبرس" للمغادرة نحو بيشاور.

وأكد مسؤول الشرطة محمد بلوش أن الانفجار يشتبه بأنه هجوم انتحاري وما زال قيد التحقيق.

توجهت فرق الإنقاذ والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم تفعيل البروتوكولات الطارئة في المستشفى المدني بكويتا لاستقبال المصابين، وفقًا لتقارير "جيو نيوز".



وتعد بلوشستان واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في باكستان، حيث تشهد هجمات متكررة من جماعات انفصالية مثل جيش تحرير بلوشستان (BLA). في أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 39 شخصًا في هجمات منسقة بالمقاطعة. شملت هذه الهجمات إيقاف مركبات على طريق سريع وإطلاق النار على ركابها، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا، معظمهم من العمال القادمين من إقليم البنجاب.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجمات، مشيرًا إلى استهدافه فقط للأفراد المرتبطين بالقوات الأمنية. وأصدرت الجماعة بيانًا حذرت فيه الجمهور البلوشي من الاقتراب من الطرق السريعة، مؤكدة أن عملياتها تستهدف "الاحتلال العسكري الباكستاني".



وتأتي هذه الهجمات في وقت تواجه فيه باكستان أزمة سياسية متفاقمة، مع استمرار الاحتجاجات المؤيدة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، التي بلغت ذروتها في أكتوبر 2024. أغلقت العاصمة إسلام أباد وسط انتشار أمني كثيف وقطع للإنترنت، مما زاد من حدة التوترات في البلاد.





هذا وتشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات التي تنفذها حركة طالبان الباكستانية (TTP) على الحدود مع أفغانستان، وهي جماعة زادت نشاطها بشكل ملحوظ منذ استيلاء طالبان الأفغانية على الحكم في كابول عام 2021. وكانت الحركة قد قتلت 10 ضباط شرطة في هجوم يوم 25 أكتوبر الماضي.



وتصاعدت في جنوب غرب البلاد هجمات الجماعات الانفصالية في إقليم بلوشستان. ففي السبت الماضي، قتل سبعة جنود في هجوم على يد انفصاليين، بعد أسبوع من تفجير استهدف محطة قطارات في العاصمة الإقليمية كويتا وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 14 جنديًا.



وتأتي هذه التطورات وسط اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة في باكستان. منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان في أبريل 2022، تعاني البلاد من توترات داخلية وانهيار اقتصادي، بالإضافة إلى تصاعد التهديدات من الجماعات المسلحة.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في أكتوبر 2024، عندما حاول أنصار خان السيطرة على شوارع إسلام أباد، مما أدى إلى قطع الإنترنت ونشر قوات أمنية مكثفة.وكالات