مقتل 8 جنود واختطاف 7 ضباط شرطة في باكستان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت باكستان موجة جديدة من العنف في شمال غرب البلاد، حيث قُتل ثمانية جنود واختُطف سبعة ضباط شرطة في هجومين منفصلين، وفقًا لما أفادت به مصادر شرطية واستخباراتية.
ووقع الاشتباك الأول يوم أمس الاثنين في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا، وأسفر عن مقتل "ثمانية جنود" و"تسعة مسلحين"، حسبما صرح مسؤول استخباراتي طلب عدم الكشف عن هويته. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية (TTP) مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفاد مسؤول استخباراتي بأن اشتباكًا وقع يوم الاثنين في منطقة تيراه أسفر عن مقتل "ثمانية جنود" و"تسعة مسلحين". وأعلنت حركة طالبان الباكستانية (TTP) مسؤوليتها عن الهجوم. وفي حادث منفصل بالإقليم ذاته، اختُطف "سبعة ضباط شرطة" من نقطة تفتيش، وفقًا لمسؤول أمني كبير، الذي أشار إلى أن "المهاجمين استولوا أيضًا على أسلحة المسؤولين".
وفي تطور آخر، شهدت كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، تفجيرًا بالقرب من محطة للسكك الحديدية يوم السبت، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 30 آخرين. وقع الانفجار في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، تزامنًا مع استعداد قطار "جافر إكسبرس" للمغادرة نحو بيشاور.
وأكد مسؤول الشرطة محمد بلوش أن الانفجار يشتبه بأنه هجوم انتحاري وما زال قيد التحقيق.
توجهت فرق الإنقاذ والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم تفعيل البروتوكولات الطارئة في المستشفى المدني بكويتا لاستقبال المصابين، وفقًا لتقارير "جيو نيوز".
وتعد بلوشستان واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في باكستان، حيث تشهد هجمات متكررة من جماعات انفصالية مثل جيش تحرير بلوشستان (BLA). في أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 39 شخصًا في هجمات منسقة بالمقاطعة. شملت هذه الهجمات إيقاف مركبات على طريق سريع وإطلاق النار على ركابها، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا، معظمهم من العمال القادمين من إقليم البنجاب.
وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجمات، مشيرًا إلى استهدافه فقط للأفراد المرتبطين بالقوات الأمنية. وأصدرت الجماعة بيانًا حذرت فيه الجمهور البلوشي من الاقتراب من الطرق السريعة، مؤكدة أن عملياتها تستهدف "الاحتلال العسكري الباكستاني".
وتأتي هذه الهجمات في وقت تواجه فيه باكستان أزمة سياسية متفاقمة، مع استمرار الاحتجاجات المؤيدة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، التي بلغت ذروتها في أكتوبر 2024. أغلقت العاصمة إسلام أباد وسط انتشار أمني كثيف وقطع للإنترنت، مما زاد من حدة التوترات في البلاد.
هذا وتشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات التي تنفذها حركة طالبان الباكستانية (TTP) على الحدود مع أفغانستان، وهي جماعة زادت نشاطها بشكل ملحوظ منذ استيلاء طالبان الأفغانية على الحكم في كابول عام 2021. وكانت الحركة قد قتلت 10 ضباط شرطة في هجوم يوم 25 أكتوبر الماضي.
وتصاعدت في جنوب غرب البلاد هجمات الجماعات الانفصالية في إقليم بلوشستان. ففي السبت الماضي، قتل سبعة جنود في هجوم على يد انفصاليين، بعد أسبوع من تفجير استهدف محطة قطارات في العاصمة الإقليمية كويتا وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 14 جنديًا.
وتأتي هذه التطورات وسط اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة في باكستان. منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان في أبريل 2022، تعاني البلاد من توترات داخلية وانهيار اقتصادي، بالإضافة إلى تصاعد التهديدات من الجماعات المسلحة.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في أكتوبر 2024، عندما حاول أنصار خان السيطرة على شوارع إسلام أباد، مما أدى إلى قطع الإنترنت ونشر قوات أمنية مكثفة.وكالات
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