مخاوف دولية على صحة الناشطة الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تثير الأوضاع الصحية للناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قلقًا دوليًا بعد خضوعها لعملية جراحية معقدة أُزيل خلالها جزء من عظمة ساقها اليمنى بسبب مخاوف من الإصابة بالسرطان. وعلى الرغم من توصيات الأطباء، أعيدت محمدي مباشرة إلى السجن، مما يعرض حياتها للخطر، وفقًا لتحذيرات مجموعات حقوقية.
ووجهت أكثر من 40 مجموعة حقوقية رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بالإفراج الفوري عن محمدي لأسباب طبية. تأتي هذه المطالب ضمن حملة ضغط دولية على إيران منذ منحها الجائزة العام الماضي.
وتواجه محمدي، البالغة من العمر 52 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة والدعاية ضد الحكومة.
وعلى الرغم من سنوات السجن والاعتقالات المتكررة، استمرت في نشاطها الحقوقي، بما في ذلك دعم الاحتجاجات التي قادتها النساء بعد وفاة مهسا أميني في عام 2022. تعاني محمدي من عدة مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك تعرضها لعدة نوبات قلبية أثناء السجن. وفي نوفمبر من هذا العام، أُعلن عن وجود آفة عظمية قد تكون سرطانية، ما أدى إلى إجراء الجراحة. ورغم توصيات الأطباء وفريقها القانوني بضرورة حصولها على إجازة طبية وتعليق عقوبتها، أعيدت إلى السجن بعد يومين فقط من العملية.
ويأتي القلق على صحة محمدي في سياق أوسع من القمع الحكومي في إيران. أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بأن الناشط سعيد غريبي أشعل النار في نفسه يوم السبت احتجاجًا على حكم بالسجن لمدة 15 عامًا وظروف السجن القاسية في سجن عادل آباد بشيراز.
ووفقًا لمحاميه، يعاني غريبي من حروق شديدة في ظهره ويديه ولم يتلقَ العلاج الطبي اللازم. ولم وتعترف السلطات الإيرانية بالحادث. كما انتحر صحفي سابق في خدمة صوت أمريكا الفارسية الأسبوع الماضي بإلقاء نفسه من مبنى في طهران، احتجاجًا على المرشد الأعلى والقمع المستمر ضد المعارضين.
وتتزامن هذه الأحداث مع أزمة اقتصادية خانقة في إيران بسبب العقوبات الغربية، مما أدى إلى استياء شعبي واسع بسبب انهيار العملة والفساد الحكومي. أدت هذه الظروف إلى احتجاجات مستمرة وردود فعل قمعية من الحكومة.
وأثارت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل مخاوف من استئناف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مما قد يزيد من تعقيد الوضع. تبقى صحة محمدي وأوضاع الناشطين الآخرين في إيران اختبارًا جديدًا لضغوط المجتمع الدولي على النظام الإيراني، وسط استمرار حملات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.- وكالات
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