مخاوف دولية على صحة الناشطة الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي

تثير الأوضاع الصحية للناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قلقًا دوليًا بعد خضوعها لعملية جراحية معقدة أُزيل خلالها جزء من عظمة ساقها اليمنى بسبب مخاوف من الإصابة بالسرطان. وعلى الرغم من توصيات الأطباء، أعيدت محمدي مباشرة إلى السجن، مما يعرض حياتها للخطر، وفقًا لتحذيرات مجموعات حقوقية.



ووجهت أكثر من 40 مجموعة حقوقية رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بالإفراج الفوري عن محمدي لأسباب طبية. تأتي هذه المطالب ضمن حملة ضغط دولية على إيران منذ منحها الجائزة العام الماضي.



وتواجه محمدي، البالغة من العمر 52 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة والدعاية ضد الحكومة.

وعلى الرغم من سنوات السجن والاعتقالات المتكررة، استمرت في نشاطها الحقوقي، بما في ذلك دعم الاحتجاجات التي قادتها النساء بعد وفاة مهسا أميني في عام 2022. تعاني محمدي من عدة مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك تعرضها لعدة نوبات قلبية أثناء السجن. وفي نوفمبر من هذا العام، أُعلن عن وجود آفة عظمية قد تكون سرطانية، ما أدى إلى إجراء الجراحة. ورغم توصيات الأطباء وفريقها القانوني بضرورة حصولها على إجازة طبية وتعليق عقوبتها، أعيدت إلى السجن بعد يومين فقط من العملية.



ويأتي القلق على صحة محمدي في سياق أوسع من القمع الحكومي في إيران. أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بأن الناشط سعيد غريبي أشعل النار في نفسه يوم السبت احتجاجًا على حكم بالسجن لمدة 15 عامًا وظروف السجن القاسية في سجن عادل آباد بشيراز.

ووفقًا لمحاميه، يعاني غريبي من حروق شديدة في ظهره ويديه ولم يتلقَ العلاج الطبي اللازم. ولم وتعترف السلطات الإيرانية بالحادث. كما انتحر صحفي سابق في خدمة صوت أمريكا الفارسية الأسبوع الماضي بإلقاء نفسه من مبنى في طهران، احتجاجًا على المرشد الأعلى والقمع المستمر ضد المعارضين.



وتتزامن هذه الأحداث مع أزمة اقتصادية خانقة في إيران بسبب العقوبات الغربية، مما أدى إلى استياء شعبي واسع بسبب انهيار العملة والفساد الحكومي. أدت هذه الظروف إلى احتجاجات مستمرة وردود فعل قمعية من الحكومة.

وأثارت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل مخاوف من استئناف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مما قد يزيد من تعقيد الوضع. تبقى صحة محمدي وأوضاع الناشطين الآخرين في إيران اختبارًا جديدًا لضغوط المجتمع الدولي على النظام الإيراني، وسط استمرار حملات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.- وكالات