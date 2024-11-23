20 قتيلا في عملية لـ«داخلية حماس» ضد لصوص المساعدات في غزة

تحركت أجهزة وزارة الداخلية في غزة أمس الإثنين في مواجهة عصابات إجرامية تقوم بسرقة المساعدات القليلة التي تدخل على القطاع، تحت ناظر الاحتلال وبتواطؤ منه.



وقالت مصادر في الوزارة لـ((قناة الأقصى)) إن أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات)) سقطوا ((في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية)).



وأكدت أن ((العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات)).



وأضافت ((الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص)).



كما شدّدت على أن ((الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة)).



وأكدت أن ((الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك)).



ويأتي هذا بعدما قالت لويز واتريدج المسؤولة في الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لرويترز الاثنين إن قافلة مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف يوم السبت الماضي بعد دخولها إلى قطاع غزة مما أسفر عن فقد 98 شاحنة.



ووصف عاملون في مجال الإغاثة هذه الواقعة بأنها ضمن الأسوأ من نوعها منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ 13 شهرا في غزة.



وذكرت واتريدج أن القافلة المحملة بالمواد الغذائية من ((الأونروا)) وبرنامج الأغذية العالمي تلقت أمرا دون فترة إعداد كافية من إسرائيل بالدخول عبر طريق غير معتاد من معبر كرم أبو سالم.



وقالت ((هذه الواقعة تسلط الضوء على شدة التحديات التي تعيق إدخال المساعدات إلى جنوب ووسط غزة))، مشيرة إلى وقوع إصابات.



وتابعت ((ليست هناك أي مبالغة في مدى شدة الأزمة. وبدون التدخل الفوري، من المتوقع أن يتفاقم النقص الحاد في الغذاء، مما يهدد حياة أكثر من مليوني شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة)).



وتخضع المناطق التي تحدث فيها عمليات سرقة الشاحنات التي تقل المساعدات لسكان غزة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، وهي مناطق قريبة من معبر كرم أبو سالم على أقصى الحدود الشرقية لمدينة رفح، حيث تنتشر على مقربة منها وعلى بعد عشرات الأمتار قوات كبيرة من جيش الاحتلال، تشارك منذ أكثر من ستة أشهر في عملية التوغل البرية في مدينة رفح.



ومنعت قوات الاحتلال حتى قبل احتلال مدينة رفح، أي قوة شرطية من غزة المشاركة في تأمين قوافل المساعدات، ونفّذت أكثر من مرة هجمات من خلال غارات جوية على عربات الشرطة وقتلت من فيها، خلال مهمات تأمين شاحنات تتبع منظمات أممية، ما دفع تلك المنظمات وفي مقدمتها ((الأونروا))، إلى القول إن السلطات الإسرائيلية ترفض دخول أفراد تأمين قوافل الإغاثة.



وبسبب غياب الأمن في تلك المناطق، يقوم أفراد مسلحون يقفون على مقربة من جنود الاحتلال، حسب ما أبلغ سائقو الشاحنات، بسرقة ونهب العديد من شاحنات المساعدات في طريق مرورها إلى قطاع غزة، وقد لوحظ زيادة وتيرة عمليات السرقة بشكل خطير جدا أخيراً، وهو أمر دفع بالعديد من المنظمات الأممية إلى تعليق عمليات استلام المساعدات، خشية من عمليات النهب.



وفي دلالة على شراكة الاحتلال في هذه المعضلة التي تزيد من مستويات الجوع في غزة، ذكرت صحيفة ((هآرتس)) العبرية في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة بنهب وجباية مبالغ إتاوة، من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، بعد تحويل مسار تلك لشاحنات، بعد أن تغض قوات الاحتلال الطرف عما يحدث أمامها.-(وكالات)