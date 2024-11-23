20 قتيلا في عملية لـ«داخلية حماس» ضد لصوص المساعدات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحركت أجهزة وزارة الداخلية في غزة أمس الإثنين في مواجهة عصابات إجرامية تقوم بسرقة المساعدات القليلة التي تدخل على القطاع، تحت ناظر الاحتلال وبتواطؤ منه.
وقالت مصادر في الوزارة لـ((قناة الأقصى)) إن أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات)) سقطوا ((في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية)).
وأكدت أن ((العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات)).
وأضافت ((الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص)).
كما شدّدت على أن ((الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة)).
وأكدت أن ((الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك)).
ويأتي هذا بعدما قالت لويز واتريدج المسؤولة في الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لرويترز الاثنين إن قافلة مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف يوم السبت الماضي بعد دخولها إلى قطاع غزة مما أسفر عن فقد 98 شاحنة.
ووصف عاملون في مجال الإغاثة هذه الواقعة بأنها ضمن الأسوأ من نوعها منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ 13 شهرا في غزة.
وذكرت واتريدج أن القافلة المحملة بالمواد الغذائية من ((الأونروا)) وبرنامج الأغذية العالمي تلقت أمرا دون فترة إعداد كافية من إسرائيل بالدخول عبر طريق غير معتاد من معبر كرم أبو سالم.
وقالت ((هذه الواقعة تسلط الضوء على شدة التحديات التي تعيق إدخال المساعدات إلى جنوب ووسط غزة))، مشيرة إلى وقوع إصابات.
وتابعت ((ليست هناك أي مبالغة في مدى شدة الأزمة. وبدون التدخل الفوري، من المتوقع أن يتفاقم النقص الحاد في الغذاء، مما يهدد حياة أكثر من مليوني شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة)).
وتخضع المناطق التي تحدث فيها عمليات سرقة الشاحنات التي تقل المساعدات لسكان غزة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، وهي مناطق قريبة من معبر كرم أبو سالم على أقصى الحدود الشرقية لمدينة رفح، حيث تنتشر على مقربة منها وعلى بعد عشرات الأمتار قوات كبيرة من جيش الاحتلال، تشارك منذ أكثر من ستة أشهر في عملية التوغل البرية في مدينة رفح.
ومنعت قوات الاحتلال حتى قبل احتلال مدينة رفح، أي قوة شرطية من غزة المشاركة في تأمين قوافل المساعدات، ونفّذت أكثر من مرة هجمات من خلال غارات جوية على عربات الشرطة وقتلت من فيها، خلال مهمات تأمين شاحنات تتبع منظمات أممية، ما دفع تلك المنظمات وفي مقدمتها ((الأونروا))، إلى القول إن السلطات الإسرائيلية ترفض دخول أفراد تأمين قوافل الإغاثة.
وبسبب غياب الأمن في تلك المناطق، يقوم أفراد مسلحون يقفون على مقربة من جنود الاحتلال، حسب ما أبلغ سائقو الشاحنات، بسرقة ونهب العديد من شاحنات المساعدات في طريق مرورها إلى قطاع غزة، وقد لوحظ زيادة وتيرة عمليات السرقة بشكل خطير جدا أخيراً، وهو أمر دفع بالعديد من المنظمات الأممية إلى تعليق عمليات استلام المساعدات، خشية من عمليات النهب.
وفي دلالة على شراكة الاحتلال في هذه المعضلة التي تزيد من مستويات الجوع في غزة، ذكرت صحيفة ((هآرتس)) العبرية في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة بنهب وجباية مبالغ إتاوة، من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، بعد تحويل مسار تلك لشاحنات، بعد أن تغض قوات الاحتلال الطرف عما يحدث أمامها.-(وكالات)
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