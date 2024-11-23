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روسيا تبدأ الإنتاج الضخم لملاجئ متنقلة مقاومة للإشعاع

11/23/2024 3:25:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن بدء الإنتاج الضخم لملاجئ متنقلة تُعرف باسم "KUB-M"، مصممة لحماية الأفراد من مجموعة متنوعة من التهديدات البشرية والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الإشعاعات وموجات الصدمة.

وتتميز هذه الملاجئ بشكل يشبه الحاويات البحرية المعززة، وتوفر حماية ضد الإشعاعات، الشظايا، الحطام، والحرائق، ويمكن نشرها في مناطق التربة الصقيعية الواسعة في شمال روسيا.

وتستوعب الوحدة القياسية 54 شخصًا، مع إمكانية إضافة وحدات إضافية لزيادة السعة.
يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تشهد الحرب في أوكرانيا تصعيدًا ملحوظًا.

ووافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، مما أثار ردود فعل قوية من الكرملين، الذي وصف القرار بأنه متهور وحذر من أنه قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة مباشرة في النزاع.


على الرغم من أن معهد الأبحاث التابع لوزارة الطوارئ الروسية لم يربط بين إنتاج هذه الملاجئ وأي أزمة حالية، إلا أن التوقيت يتزامن مع هذه التطورات الجيوسياسية. تُظهر هذه الخطوة استعداد روسيا لمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات المحتملة، سواء كانت ناتجة عن النزاعات العسكرية أو الكوارث الطبيعية.-وكالات

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