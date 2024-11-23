روسيا تبدأ الإنتاج الضخم لملاجئ متنقلة مقاومة للإشعاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن بدء الإنتاج الضخم لملاجئ متنقلة تُعرف باسم "KUB-M"، مصممة لحماية الأفراد من مجموعة متنوعة من التهديدات البشرية والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الإشعاعات وموجات الصدمة.
وتتميز هذه الملاجئ بشكل يشبه الحاويات البحرية المعززة، وتوفر حماية ضد الإشعاعات، الشظايا، الحطام، والحرائق، ويمكن نشرها في مناطق التربة الصقيعية الواسعة في شمال روسيا.
وتستوعب الوحدة القياسية 54 شخصًا، مع إمكانية إضافة وحدات إضافية لزيادة السعة.
يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تشهد الحرب في أوكرانيا تصعيدًا ملحوظًا.
ووافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، مما أثار ردود فعل قوية من الكرملين، الذي وصف القرار بأنه متهور وحذر من أنه قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة مباشرة في النزاع.
على الرغم من أن معهد الأبحاث التابع لوزارة الطوارئ الروسية لم يربط بين إنتاج هذه الملاجئ وأي أزمة حالية، إلا أن التوقيت يتزامن مع هذه التطورات الجيوسياسية. تُظهر هذه الخطوة استعداد روسيا لمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات المحتملة، سواء كانت ناتجة عن النزاعات العسكرية أو الكوارث الطبيعية.-وكالات
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