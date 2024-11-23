هل يعثر العلماء على «المفتاح» للتخلص نهائياً من الشقيقة؟

ربما يكون السبب هو تناول الشوكولاته أو بعض أنواع الجبن القديم، وقد يكون الاستماع إلى أصوات معينة أو استنشاق عطور بعينها أو التعرض لروائح نفاذة، ومن الممكن أن تكون برودة الطقس أو العواصف الرعدية هي المسبب، وربما يكون ناجماً عن التوتر وقلة النوم... تعددت الأسباب والصداع النصفي (الشقيقة) واحد من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً لدى البشر، حيث يصيب نسبة تتراوح ما بين 14 في المائة و15 في المائة من الأشخاص.



ولم يصل الأطباء والعلماء حتى الآن إلى إجابة حاسمة بشأن مسببات نوبات الشقيقة، ولكنهم توصلوا إلى أن نوعاً معيناً من الجزيئات داخل الجسم يطلق عليه اسم ((سي جي آر بي)) قد يكون هو المحفز أو ((المفتاح)) الذي يتم الضغط عليه ويتسبب في حدوث الصداع.



وتقول ديبي هاي، أخصائية علم الدواء بجامعة أوتاغو في مدينة دوندين في نيوزيلندا، إن التعقيدات التي تحيط بالشقيقة ترتبط على الأرجح بهذه الجزيئات، مضيفة في تصريحات للموقع الإلكتروني مجلة ((Knowable)) المتخصص في الأبحاث العلمية: ((ما زال هناك جدل كبير حول مسببات الصداع النصفي وتبعاته على الجسم)).



وتبين للعلماء أثناء التجارب أن حقن المتطوعين بجزئيات ((سي جي آر بي))، وحسبما نقلت ((وكالة الأنباء الألمانية))، يؤدي إلى إصابة بعضهم بالصداع النصفي، كما اتضح أيضاً أن نوعاً آخر من الجزيئات يطلق عليه اسم ((بي إيه سي إيه بي)) ومادة أكسيد النتروجين التي تؤدي إلى ارتخاء الأوعية الدموية يتسببان كذلك في أعراض تشبه الصداع النصفي.



وتقول أمينة رادهان، أخصائية طب الأعصاب بجامعة واشنطن في مدينة سان لويس الأميركية، إن جميع هذه الجزيئات تعمل كما لو كانت مفاتيح لتنشيط نوبات الصداع النصفي، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود مفتاح لوقف هذه النوبات بطبيعة الحال. وأوضحت أن فرق البحث العلمي تعمل بكد لابتكار أدوية تعمل بصفتها مثبطات لجزيئات ((سي جي آر بي)) وبوصفها وسيلة للتخلص من الصداع النصفي.



ويزيد من صعوبة هذا الأمر أنه لا يوجد نوع واحد من الصداع النصفي، فهناك الصداع المصحوب بالغثيان والحساسية للضوء أو الرائحة، وهناك الصداع الذي تواكبه ومضات ضوئية في العين، وهناك الصداع الذي يحدث في فترة الحيض للمرأة، أو المصحوب باضطرابات معدية، والذي عادة ما يشكو منه الأطفال وصغار السن.



وفي البداية، كان الأطباء يعتقدون أن جذور مشكلة الصداع النصفي تعود إلى تمدد الأوعية الدموية في الغشاء المحيط بالمخ، وذلك لأن الصداع يأتي في صورة نبضات من الألم داخل الدماغ، ولكن تبين لهم لاحقاً أن نبضات الصداع ليست مرتبطة في حقيقة الأمر بنبض القلب. ولاحظ الباحثون أن كثيراً من أعراض الصداع النصفي مثل الحساسية للضوء أو انقطاع الشهية، ترتبط بأنشطة المخ، لا سيما منطقة يطلق عليها اسم ((تحت المهاد)) hypothalamus، واتجهوا للبحث عن أسباب الصداع داخل أنسجة المخ، ثم انساق التفكير أيضاً إلى وجود مسببات أخرى للصداع النصفي مثل جزيئات مسببة للألم داخل الأوعية الدموية أو غيرها من الخلايا المناعية.



وفي هذا الصدد، يقول مسعود أشينا، أخصائي طب الأعصاب بجامعة كوبنهاغن في السويد ومدير وحدة أبحاث الصداع النصفي بمستشفى ريجز غلوستروب في الدنمارك، إن جميع الآليات المطروحة كمسببات للصداع تشير في النهاية إلى أن آلام الصداع لا تنبع أساساً من المخ، بل من السحايا، التي وصفها بأنها مثل ((حقيبة من البلاستيك تحيط بالمخ)).



وأوضح أن هذه السحايا تحتوي على سائل نخاعي يبطن المخ ويحميه، كما تدعم الأعصاب والأوعية الدموية التي تغذي المخ، مشيراً إلى أن المخ ذاته لا يشعر بالألم، وإنما الأعصاب داخل السحايا، ولا سيما العصب الثلاثي بين الوجه والمخ، فإذا ما تم تنشيط هذه الأعصاب فإنها تبعث للمخ شعوراً بالألم المبرح.



ويصف الأطباء مجموعة متنوعة من الأدوية لعلاج الصداع النصفي، حيث يستخدم بعضها لعلاج النوبة، والبعض الآخر للحيلولة دون حدوث الصداع من الأساس، حيث يمكن تناول بعض مسكنات الألم مثل الأسبرين والإيبوبروفين، وهناك مجموعة أدوية التريبتان التي يتم تناولها في بداية الشعور بالصداع، وتعمل على طريق تضييق الأوعية الدموية عن طريق التفاعل مع مستقبلات السيروتونين الخاصة بتوصيل الإشارات بين الخلايا العصبية في المخ.



وينصح البعض باستخدام شريحة أخرى من الأدوية يطلق عليها اسم ((الديتان))، وهي تعمل أيضاً على مستقبلات السيروتونين، ولكنها لا تؤثر على الأوعية الدموية.



وجدير بالذكر أن الكثير من هذه الأدوية، باستثناء الديتان والتريبتان، لا يقتصر استخدامها لعلاج الصداع النصفي فقط، وكثيراً ما يترتب عليها أعراض جانبية. أما الأدوية التي تهدف لمنع الإصابة بالصداع، فهي تستغرق عدة أشهر قبل أن يظهر مفعولها، في حين أن الإفراط في تناول الديتان والتريبتان قد يترتب عليه مشكلات صحية أخرى، بحسب موقع مجلة ((Knowable)).



ولم يتوصل العلماء بشكل يقيني إلى الصلة بين وجود جزيئات ((سي جي آر بي)) في مجرى الدم أو السحايا وبين الإصابة بأعراض الصداع النصفي، ولكن الباحث أشينا لديه نظريات بشأن دور هذه الجزيئات في استثارة النوبات، حيث يرى أنها تلتصق بالمستقبلات على جدران الخلايا مثل خلايا الأوعية الدموية، وتسبب سلسلة من التفاعلات، من بينها استثارة الألم لدى الخلايا العصبية مثل العصب الثلاثي. ورغم عدم اليقين بشأن دور الجزيئات، فقد وافقت الإدارة الأميركية للغذاء والدواء بالفعل على 8 أدوية مختلفة بصفتها مثبطات لجزيئات ((سي جي آر بي)) باعتبارها أدوية لعلاج الصداع النصفي أو الوقاية منه.



وتتباين ردود فعل الأطباء حيال هذا النهج الجديد لعلاج الصداع النصفي، ففي حين يقول دان ليفي طبيب الأعصاب من مركز أبحاث بيث إسرائيل دياكونيس الطبي في مدينة بوسطن الأميركية: ((إنه دواء جيد))، فقد أعرب جريج دوسر طبيب الأعصاب بجامعة تكساس بمدينة دالاس الأميركية عن اعتقاده قائلاً إنها ((قصة بديعة ولكنها غير مثبتة))، مضيفاً: ((ما زلنا لا نعرف بشكل حقيقي حتى الآن الدور الذي تقوم به جزيئات (سي جي آر بي) في سياق الصداع النصفي)). وكالات

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