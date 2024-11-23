فاتورة طعام بمطعم الشيف بوراك في مصر تثير جدلاً واسعاً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة بمطعم الشيف التركي بوراك في القاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الخامس، والذي افتتحه أمس الأحد، ضمن سلسلته العالمية.
وأظهرت الفاتورة التي شاركها الزبون عبر حسابه على "إكس" مبلغ مستحقاً يعادل نحو 14 ألف جنيه مقابل وجبة طعام لشخصين، أي ما يعادل 282 دولار، مما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع السعر في المطعم.
وشارك رواد "إكس" الفاتورة وأرفقوها بتعليق جاء فيه "جانب آخر من مصر، ويوجد فواتير وصلت إلى 50 و 60 ألف جنيه في القعدة الواحدة"، إشارة منه إلى غلاء الأسعار في ظل الحياة المعيشية الصعبة.
فاتورة.. مرتب شهري
وسرعان ما تفاعل متابعون على تعليقه، إذ أشار مغردٌ آخر على نفس الصورة إلى أن إحدى الفواتير وصلت لقرابة 5 الآف جنيه، معتبراً أن هذه الأرقام هي مرتب شهري للكثير من الناس.
وكان الشيف التركي بوراك قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يعلن فيه عن افتتاح أول مطعم له في مصر ضمن سلسلته العالمية.
وقال الشيف بوراك في الفيديو: "السلام عليكم، مرحباً، أنا الشيف بوراك، نحن نفتتح أكبر مطعم لبوراك في مصر، في القاهرة الجديدة، بالتحديد في التجمع الخامس، مستنيينكم في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وأهلًا وسهلًا بكم.. من قلب إسطنبول إلى القاهرة".
ويشتهر بوراك بتقديم وجبات ضخمة بطريقة مبتكرة وبسيطة، مما جعله واحداً من أشهر الطهاة في العالم. وكالات
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