فاتورة طعام بمطعم الشيف بوراك في مصر تثير جدلاً واسعاً

تداول رواد مواقع صورة لفاتورة بمطعم الشيف التركي بوراك في القاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الخامس، والذي افتتحه أمس الأحد، ضمن سلسلته العالمية.



وأظهرت الفاتورة التي شاركها الزبون عبر حسابه على "إكس" مبلغ مستحقاً يعادل نحو 14 ألف جنيه مقابل وجبة طعام لشخصين، أي ما يعادل 282 دولار، مما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع السعر في المطعم.



وشارك رواد "إكس" الفاتورة وأرفقوها بتعليق جاء فيه "جانب آخر من مصر، ويوجد فواتير وصلت إلى 50 و 60 ألف جنيه في القعدة الواحدة"، إشارة منه إلى غلاء الأسعار في ظل الحياة المعيشية الصعبة.





فاتورة.. مرتب شهريوسرعان ما تفاعل متابعون على تعليقه، إذ أشار مغردٌ آخر على نفس الصورة إلى أن إحدى الفواتير وصلت لقرابة 5 الآف جنيه، معتبراً أن هذه الأرقام هي مرتب شهري للكثير من الناس.



وكان الشيف التركي بوراك قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يعلن فيه عن افتتاح أول مطعم له في مصر ضمن سلسلته العالمية.



وقال الشيف بوراك في الفيديو: "السلام عليكم، مرحباً، أنا الشيف بوراك، نحن نفتتح أكبر مطعم لبوراك في مصر، في القاهرة الجديدة، بالتحديد في التجمع الخامس، مستنيينكم في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وأهلًا وسهلًا بكم.. من قلب إسطنبول إلى القاهرة".



ويشتهر بوراك بتقديم وجبات ضخمة بطريقة مبتكرة وبسيطة، مما جعله واحداً من أشهر الطهاة في العالم. وكالات

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