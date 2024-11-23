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حماية الصحفيين يُثمن جهود وزارة الخارجية في إطلاق سراح المصور الغرايبة

11/23/2024 3:25:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بإطلاق السلطات السورية سراح المصور الأردني، عمير الغرايبة، بموجب عفو خاص من قبل رئيس الجمهورية السورية.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه "نُثمن جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في إطلاق سراح الغرايبة"، مُشيدا بدور السفارة الأردنية في دمشق، ومتابعتها ظروف اعتقال الزميل الغرايبة، والتي بقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه.

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين على أهمية حماية حرية الإعلام، مُجددا معارضته لأي عقوبات سالبة للحرية ضد الصحفيين والصحفيات.

وذكّر "حماية الصحفيين" في بيانه بأن الزميل الغرايبة قد اعتقل في 12 شباط/ فبراير 2019 أثناء عودته إلى الأردن عبر معبر نصيب/ جابر الحدودي، بعد قضائه 5 أيام في سوريا، حيث قامت السلطات السورية باعتقاله ومصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته، منوها إلى أن الغرايبة كان يعمل لصالح إحدى شركات البث الإعلامي بمهنة مصور، وسبق له التعاون مع وسائل إعلام عالمية.

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