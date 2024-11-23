حماية الصحفيين يُثمن جهود وزارة الخارجية في إطلاق سراح المصور الغرايبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بإطلاق السلطات السورية سراح المصور الأردني، عمير الغرايبة، بموجب عفو خاص من قبل رئيس الجمهورية السورية.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه "نُثمن جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في إطلاق سراح الغرايبة"، مُشيدا بدور السفارة الأردنية في دمشق، ومتابعتها ظروف اعتقال الزميل الغرايبة، والتي بقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه.
وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين على أهمية حماية حرية الإعلام، مُجددا معارضته لأي عقوبات سالبة للحرية ضد الصحفيين والصحفيات.
وذكّر "حماية الصحفيين" في بيانه بأن الزميل الغرايبة قد اعتقل في 12 شباط/ فبراير 2019 أثناء عودته إلى الأردن عبر معبر نصيب/ جابر الحدودي، بعد قضائه 5 أيام في سوريا، حيث قامت السلطات السورية باعتقاله ومصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته، منوها إلى أن الغرايبة كان يعمل لصالح إحدى شركات البث الإعلامي بمهنة مصور، وسبق له التعاون مع وسائل إعلام عالمية.
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