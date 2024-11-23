تقلل فعاليتها.. تجنب هذه الأخطاء عند تناول مكملات المغنسيوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يجب استشارة الطبيب عن كيفية تناول مكملات المغنسيوم، لأن هناك أخطاءً يرتكبها البعض عند الحصول عليها، تجعلها غير فعالة في الجسم.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأخطاء الشائعة عند تناول مكملات المغنسيوم، وفقًا لموقع "Times of india".
أخطاء عند تناول مكملات الماغنسيوم
1- تناول نوع غير مناسب من المغنسيوم
تتوافر مكملات المغنسيوم في الصيدليات بأشكال دوائية مختلفة، لا يمتصها الجسم بالتساوي، لذلك من الضروري الاستفسار من الطببيب عن النوع المناسب، لضمان الاستفادة منه.
2- عدم تناول الجرعة الصحيحة من المغنسيوم
تتراوح الجرعة الموصى بها من المغنسيوم في اليوم بين 310 و420 ملليجرام للبالغين، ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقصه إلى نسبة أكبر منه، لتعويض الكمية المفقودة.
3- الاكتفاء بالمكملات الغذائية
يكتفي بعض الأشخاص بمكملات المغنسيوم، دون الانتباه أن النظام الغذائي هو العامل الرئيسي للحفاظ على توازن مستوياته بالجسم.
لذلك لا بد من تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم بجانب مكملاته الغذائية، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة وبعض الأسماك.
4- تناول المغنسيوم على الريق
يعتاد بعض الأشخاص على تناول مكملات المغنسيوم على معدة فارغة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بعدد من الاضطرابات الهضمية، مثل الإسهال.
لذلك يُنصح بتناول مكملات المغنسيوم مع وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين، لتحسين امتصاص الجسم له دون الإضرار بالجهاز الهضمي.
5- إهمال فيتامين د
يجب الاهتمام بتناول فيتامين د، سواء من مصادره الطبيعية أو مكملاته الغذائية، مع مكملات المغنسيوم، لأن الجسم لا يستطيع امتصاصها بدونه.
6- الإفراط في الكالسيوم والزنك
تناول جرعات عالية من الكالسيوم والزنك مع مكملات المغنسيوم قد يجعل الجسم يواجه صعوبة كبيرة في امتصاصها، لأنهما يتداخلان مع فعاليتها.
7- عدم إدارة التوتر
لا بد من إدارة التوتر، لأن الشعوره به بشكل مزمن يؤدي إلى استنزاف مستويات المغنسيوم بالجسم، نتيجة لارتفاع هرمون الكروتيزول.
8- تناول بعض المشروبات
تؤثر بعض المشروبات سلبًا على امتصاص الجسم لمكملات المغنسيوم، مثل المشروبات المنبهة والكحوليات.
9- التدخين
يستحسن التقليل من التدخين أو الإقلاع عنه نهائيًا عند تناول مكملات المغنسيوم، لأن النيكوتين يتداخل مع فعاليتها بالجسم.
10- عدم فحص الجهاز الهضمي قبل تناول المغنسيوم
فحص الجهاز الهضمي أمر في غاية الأهمية قبل الإقدام على تناول مكملات المغنسيوم، لأنه إذا كان مصابًا ببعض الأمراض، مثل التهاب الأمعاء المزمن والقولون العصبي، قد تقل فعاليتها بالجسم.
11- قلة شرب الماء
من العادات الخاطئة التي تقلل فعالية مكملات المغنسيوم، لأن ترطيب الجسم شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
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