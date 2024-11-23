تقلل فعاليتها.. تجنب هذه الأخطاء عند تناول مكملات المغنسيوم

يجب استشارة الطبيب عن كيفية تناول مكملات المغنسيوم، لأن هناك أخطاءً يرتكبها البعض عند الحصول عليها، تجعلها غير فعالة في الجسم.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأخطاء الشائعة عند تناول مكملات المغنسيوم، وفقًا لموقع "Times of india".



أخطاء عند تناول مكملات الماغنسيوم

1- تناول نوع غير مناسب من المغنسيوم

تتوافر مكملات المغنسيوم في الصيدليات بأشكال دوائية مختلفة، لا يمتصها الجسم بالتساوي، لذلك من الضروري الاستفسار من الطببيب عن النوع المناسب، لضمان الاستفادة منه.



2- عدم تناول الجرعة الصحيحة من المغنسيوم

تتراوح الجرعة الموصى بها من المغنسيوم في اليوم بين 310 و420 ملليجرام للبالغين، ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقصه إلى نسبة أكبر منه، لتعويض الكمية المفقودة.



3- الاكتفاء بالمكملات الغذائية

يكتفي بعض الأشخاص بمكملات المغنسيوم، دون الانتباه أن النظام الغذائي هو العامل الرئيسي للحفاظ على توازن مستوياته بالجسم.



لذلك لا بد من تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم بجانب مكملاته الغذائية، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة وبعض الأسماك.



4- تناول المغنسيوم على الريق

يعتاد بعض الأشخاص على تناول مكملات المغنسيوم على معدة فارغة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بعدد من الاضطرابات الهضمية، مثل الإسهال.



لذلك يُنصح بتناول مكملات المغنسيوم مع وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين، لتحسين امتصاص الجسم له دون الإضرار بالجهاز الهضمي.



5- إهمال فيتامين د

يجب الاهتمام بتناول فيتامين د، سواء من مصادره الطبيعية أو مكملاته الغذائية، مع مكملات المغنسيوم، لأن الجسم لا يستطيع امتصاصها بدونه.



6- الإفراط في الكالسيوم والزنك

تناول جرعات عالية من الكالسيوم والزنك مع مكملات المغنسيوم قد يجعل الجسم يواجه صعوبة كبيرة في امتصاصها، لأنهما يتداخلان مع فعاليتها.



7- عدم إدارة التوتر

لا بد من إدارة التوتر، لأن الشعوره به بشكل مزمن يؤدي إلى استنزاف مستويات المغنسيوم بالجسم، نتيجة لارتفاع هرمون الكروتيزول.



8- تناول بعض المشروبات

تؤثر بعض المشروبات سلبًا على امتصاص الجسم لمكملات المغنسيوم، مثل المشروبات المنبهة والكحوليات.



9- التدخين

يستحسن التقليل من التدخين أو الإقلاع عنه نهائيًا عند تناول مكملات المغنسيوم، لأن النيكوتين يتداخل مع فعاليتها بالجسم.



10- عدم فحص الجهاز الهضمي قبل تناول المغنسيوم

فحص الجهاز الهضمي أمر في غاية الأهمية قبل الإقدام على تناول مكملات المغنسيوم، لأنه إذا كان مصابًا ببعض الأمراض، مثل التهاب الأمعاء المزمن والقولون العصبي، قد تقل فعاليتها بالجسم.



11- قلة شرب الماء

من العادات الخاطئة التي تقلل فعالية مكملات المغنسيوم، لأن ترطيب الجسم شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

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