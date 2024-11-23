فتح باب التسجيل للمؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024

الآن أصبح التسجيل مفتوحًا للمؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 ، وهو حدث رائد يستضيفه البنك الأفريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

سيجمع المؤتمر، الذي سيقام في غابورون، بوتسوانا، من 23 إلى 25 نوفمبر، القادة الأفارقة، والمديرين التنفيذيين للشركات، والأكاديميين، والباحثين الشباب، والخبراء تحت شعار " تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط عدم يقين متزايد ".

وسيوفر مؤتمر هذا العام منصة للدول الأفريقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة وتعزيز مرونتها في مواجهة الضغوط العالمية المتزايدة.

وسيركز المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 على أربعة مجالات رئيسية:



تأثير عدم اليقين على تنمية أفريقيا،

المرونة من خلال الحلول التي يقودها الأفارقة،

التمويل المبتكر في الأوقات غير المؤكدة، الاستفادة من التكنولوجيا لاستراتيجيات التنبؤ.

سيستكشف المؤتمر كيف يمكن للابتكار والحلول التي يقودها الشباب أن تعزز المرونة عبر القطاعات. كما سيتضمن مسابقة لتكريم الأبحاث المتميزة، مع جوائز لأكثر الأوراق تأثيرًا من الباحثين الرائدين في جميع أنحاء القارة.

ومن خلال الحوار والرؤى الخبيرة، سيعمل المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 على توليد توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه البلدان الأفريقية نحو مستقبل مستقر ومزدهر بينما تتنقل في مشهد عالمي معقد بشكل متزايد.

يمكن التسجيل الآن لمتابعة المناقشات حضوريا أو عبر الإنترنت:



توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

للمقابلات والاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :

إيف صباغ



أخصائية في الاتصال الاستراتيجي



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البنك الأفريقي للتنمية :

إيميكا أنوفورو

إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية



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اللجنة الاقتصادية لأفريقيا :

صوفيا دينيكو

العلاقات الإعلامية



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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: