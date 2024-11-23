فتح باب التسجيل للمؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024

(MENAFN
- APO Group)
الآن أصبح التسجيل مفتوحًا للمؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 ، وهو حدث رائد يستضيفه البنك الأفريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
سيجمع المؤتمر، الذي سيقام في غابورون، بوتسوانا، من 23 إلى 25 نوفمبر، القادة الأفارقة، والمديرين التنفيذيين للشركات، والأكاديميين، والباحثين الشباب، والخبراء تحت شعار " تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط عدم يقين متزايد ".
وسيوفر مؤتمر هذا العام منصة للدول الأفريقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة وتعزيز مرونتها في مواجهة الضغوط العالمية المتزايدة.
وسيركز المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 على أربعة مجالات رئيسية:
تأثير عدم اليقين على تنمية أفريقيا،
المرونة من خلال الحلول التي يقودها الأفارقة،
التمويل المبتكر في الأوقات غير المؤكدة،
الاستفادة من التكنولوجيا لاستراتيجيات التنبؤ.
سيستكشف المؤتمر كيف يمكن للابتكار والحلول التي يقودها الشباب أن تعزز المرونة عبر القطاعات. كما سيتضمن مسابقة لتكريم الأبحاث المتميزة، مع جوائز لأكثر الأوراق تأثيرًا من الباحثين الرائدين في جميع أنحاء القارة.
ومن خلال الحوار والرؤى الخبيرة، سيعمل المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 على توليد توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه البلدان الأفريقية نحو مستقبل مستقر ومزدهر بينما تتنقل في مشهد عالمي معقد بشكل متزايد.
يمكن التسجيل الآن لمتابعة المناقشات حضوريا أو عبر الإنترنت:
توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
للمقابلات والاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :
إيف صباغ
أخصائية في الاتصال الاستراتيجي
...
البنك الأفريقي للتنمية :
إيميكا أنوفورو
إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية
...
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا :
صوفيا دينيكو
العلاقات الإعلامية
...
بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
MENAFN23112024004934011406ID1108916996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.