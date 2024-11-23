الدوري الأفريقي لكرة السلة ينطلق في دورته الخامسة في الخامس من أبريل بأولى مبارياته في المغرب





جنوب أفريقيا تستضيف فاصلة ونهائيات لأول مرة



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أعلن الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) اليوم أن الموسم الخامس للدوري BAL سينطلق يوم السبت 5 أبريل 2025 في المجمع الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب ويختتم بنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL لعام 2025 يوم السبت 14 يونيو في ملعب صن بيت في بريتوريا بجنوب أفريقيا، والذي يمثل أولى مباريات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في المغرب والمرة الأولى التي تقام فيها نهائيات الدوري BAL في جنوب أفريقيا.

سيشهد موسم 2025 من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL مشاركة أفضل 12 ناديًا من 12 دولة أفريقية تلعب 48 مباراة في الرباط؛ وداكار، السنغال؛ وكيغالي، رواندا؛ وبريتوريا.



سيتم تقسيم الفرق الــ ـ12 مرة أخرى إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق. ستلعب كل مجموعة مرحلة مجموعات مكونة من 12 مباراة، حيث سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرتين. ستقام مباريات مجموعات كالاهاري من 5 أبريل إلى الأحد 13 أبريل في الرباط.

ستقام مباريات مجموعات الصحراء الكبرى في الفترة من السبت 26 أبريل إلى الأحد 4 مايو في ملعب داكار أرينا بالسنغال. ستقام مباريات مجموعات النيل من السبت 17 مايو إلى الأحد 25 مايو في بي كيه ارينا في كيغالي. ستتأهل ثمانية فرق من المجموعات الثلاثة إلى التصفيات النهائية في بريتوريا، والتي ستنطلق يوم الجمعة 6 يونيو وتنتهي بنهائيات الدوري 2025 يوم السبت 14 يونيو.

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وقال رئيس الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL أمادو جالو فال: "لقد شهدنا نموًا هائلاً خلال المواسم الأربعة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في مستوى المنافسة على أرض الملعب والحضور والمشاركة من المشجعين والشركاء في أفريقيا والعالم". وأضاف "إن موسمنا الخامس المهم سوف يبني على هذا الزخم ويسلط الضوء بشكل أكبر على مستوى الموهبة والشغف بكرة السلة في أفريقيا، بما في ذلك من خلال مباريات الدوري الأفريقي الأولى في المغرب ونهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL الأولى في جنوب أفريقيا."



وقال أنيبال مانافي، رئيس الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL: "تمثل مجموعة كالاهاري توسعًا آخر للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في بلد جديد في قارتنا، ونحن أكثر من راضين بذلك". "عامًا بعد عام، تنمو هذه المنافسة، مما يوفر مزيدًا من التعرض لرياضتنا ويساعد في رفع مستوى كرة السلة في أفريقيا من خلال جعل الدوري BAL أكثر تنافسية."



في هذا الموسم، سيتأهل أبطال الدوري المحلي من سبع دول - أنجولا، مصر، المغرب، نيجيريا، رواندا، السنغال وتونس - تلقائيًا إلى المشاركة في الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL. وستتأهل الفرق الخمسة الأخرى من خلال تصفيات الطريق إلى نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL

التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة السلة FIBA في جميع أنحاء القارة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.



بالإضافة إلى الألعاب، سيتعاون الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL مرة أخرى مع شركائه لإجراء برامج تنمية الشباب والتأثير الاجتماعي في جميع الأسواق الأربعة، بما في ذلك دوري كرة السلة للمحترفين للناشئين، ومعسكرات التدريب والتحكيم، وأيام الخدمة البيئية، والقمة الرابعة للابتكار للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، وجلسات التواصل للتواصل مع أعضاء وسائل الإعلام، وسلسلة من المعسكرات وورش العمل للشابات كجزء من BAL4HER، وهي منصة الاتحاد لتعزيز المساواة بين الجنسين في المنظومة الرياضية الأفريقية.



سيعود مجلس تنمية رواندا، وشركة نايكي، وعلامة جوردان التجارية، وويلسون كشركاء مؤسسين للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL. وتضم قائمة شركاء التسويق في الدوري BAL أيضًا كاسل لايت، هينيسي وروانداير.



في الأول من يونيو، أصبح فريق بيترو دي لواندا الأنجولي أول فريق من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يفوز بنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL بعد أبطال سابقين من مصر وتونس. وصلت بطولة الدوري BAL لعام 2024 إلى المشجعين في 214 دولة ومنطقة بــــ 17 لغة، وحققت رقمًا قياسيًا في الحضور بلغ أكثر من 120 ألف مشجع في البلدان الأربعة المضيفة، وحققت أكثر من 1.2 مليار انطباع عبر قنوات التواصل الاجتماعي للرابطة الوطنية لكرة السلة NBA والدوري الأفريقي لكرة السلة BAL.



سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL لعام 2025 في الأشهر المقبلة.



توزيع APO Group بالنيابة عن Basketball Africa League (BAL).

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إدوين إيسليم، الدوري الأفريقي لكرة السلة، 221786154287+، ...

نبذة عن الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL :

الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL)، وهو شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) والرابطة الوطنية لكرة السلة بأفريقيا ((NBA، هو دوري احترافي يضم 12 فريقًا من جميع أنحاء أفريقيا والذي أكمل موسمه الرابع في يونيو 2024.

يعتمد الدوري، الذي يقع مقره في داكار بالسنغال، على أساس مسابقات الأندية التي نظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة بالقارة الأفريقية ويمثل أول تعاون للرابطة الوطنية لكرة السلة لتفعيل دوري خارج أمريكا الشمالية. يمكن للمشجعين متابعة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL

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