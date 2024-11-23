الدوري الأفريقي لكرة السلة ينطلق في دورته الخامسة في الخامس من أبريل بأولى مبارياته في المغرب

(MENAFN
- APO Group)
جنوب أفريقيا تستضيف مباريات فاصلة ونهائيات الدوري لأول مرة
يمكن للمشجعين زيارة موقع href="" style="text-align: NB لتسجيل اهتمامهم بشراء التذاكر
أعلن الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) اليوم أن الموسم الخامس للدوري BAL سينطلق يوم السبت 5 أبريل 2025 في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب ويختتم بنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL لعام 2025 يوم السبت 14 يونيو في ملعب صن بيت في بريتوريا بجنوب أفريقيا، والذي يمثل أولى مباريات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في المغرب والمرة الأولى التي تقام فيها نهائيات الدوري BAL في جنوب أفريقيا.
سيشهد موسم 2025 من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL مشاركة أفضل 12 ناديًا من 12 دولة أفريقية تلعب 48 مباراة في الرباط؛ وداكار، السنغال؛ وكيغالي، رواندا؛ وبريتوريا.
سيتم تقسيم الفرق الــ ـ12 مرة أخرى إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق. ستلعب كل مجموعة مرحلة مجموعات مكونة من 12 مباراة، حيث سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرتين. ستقام مباريات مجموعات كالاهاري من 5 أبريل إلى الأحد 13 أبريل في الرباط.
ستقام مباريات مجموعات الصحراء الكبرى في الفترة من السبت 26 أبريل إلى الأحد 4 مايو في ملعب داكار أرينا بالسنغال. ستقام مباريات مجموعات النيل من السبت 17 مايو إلى الأحد 25 مايو في بي كيه ارينا في كيغالي. ستتأهل ثمانية فرق من المجموعات الثلاثة إلى التصفيات النهائية في بريتوريا، والتي ستنطلق يوم الجمعة 6 يونيو وتنتهي بنهائيات الدوري 2025 يوم السبت 14 يونيو.
ابتداءً من اليوم، يمكن للمشجعين تسجيل اهتمامهم بشراء تذاكر المباريات في جميع الأسواق الأربعة على .
وقال رئيس الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL أمادو جالو فال: "لقد شهدنا نموًا هائلاً خلال المواسم الأربعة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في مستوى المنافسة على أرض الملعب والحضور والمشاركة من المشجعين والشركاء في أفريقيا والعالم". وأضاف "إن موسمنا الخامس المهم سوف يبني على هذا الزخم ويسلط الضوء بشكل أكبر على مستوى الموهبة والشغف بكرة السلة في أفريقيا، بما في ذلك من خلال مباريات الدوري الأفريقي الأولى في المغرب ونهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL الأولى في جنوب أفريقيا."
وقال أنيبال مانافي، رئيس الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL: "تمثل مجموعة كالاهاري توسعًا آخر للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في بلد جديد في قارتنا، ونحن أكثر من راضين بذلك". "عامًا بعد عام، تنمو هذه المنافسة، مما يوفر مزيدًا من التعرض لرياضتنا ويساعد في رفع مستوى كرة السلة في أفريقيا من خلال جعل الدوري BAL أكثر تنافسية."
في هذا الموسم، سيتأهل أبطال الدوري المحلي من سبع دول - أنجولا، مصر، المغرب، نيجيريا، رواندا، السنغال وتونس - تلقائيًا إلى المشاركة في الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL. وستتأهل الفرق الخمسة الأخرى من خلال تصفيات الطريق إلى نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL
التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة السلة FIBA في جميع أنحاء القارة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى الألعاب، سيتعاون الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL مرة أخرى مع شركائه لإجراء برامج تنمية الشباب والتأثير الاجتماعي في جميع الأسواق الأربعة، بما في ذلك دوري كرة السلة للمحترفين للناشئين، ومعسكرات التدريب والتحكيم، وأيام الخدمة البيئية، والقمة الرابعة للابتكار للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، وجلسات التواصل للتواصل مع أعضاء وسائل الإعلام، وسلسلة من المعسكرات وورش العمل للشابات كجزء من BAL4HER، وهي منصة الاتحاد لتعزيز المساواة بين الجنسين في المنظومة الرياضية الأفريقية.
سيعود مجلس تنمية رواندا، وشركة نايكي، وعلامة جوردان التجارية، وويلسون كشركاء مؤسسين للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL. وتضم قائمة شركاء التسويق في الدوري BAL أيضًا كاسل لايت، هينيسي وروانداير.
في الأول من يونيو، أصبح فريق بيترو دي لواندا الأنجولي أول فريق من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يفوز بنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL بعد أبطال سابقين من مصر وتونس. وصلت بطولة الدوري BAL لعام 2024 إلى المشجعين في 214 دولة ومنطقة بــــ 17 لغة، وحققت رقمًا قياسيًا في الحضور بلغ أكثر من 120 ألف مشجع في البلدان الأربعة المضيفة، وحققت أكثر من 1.2 مليار انطباع عبر قنوات التواصل الاجتماعي للرابطة الوطنية لكرة السلة NBA والدوري الأفريقي لكرة السلة BAL.
سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL لعام 2025 في الأشهر المقبلة.
توزيع APO Group بالنيابة عن Basketball Africa League (BAL).
وسائل الاتصال:
إدوين إيسليم، الدوري الأفريقي لكرة السلة، 221786154287+، ...
نبذة عن الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL :
الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL)، وهو شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) والرابطة الوطنية لكرة السلة بأفريقيا ((NBA، هو دوري احترافي يضم 12 فريقًا من جميع أنحاء أفريقيا والذي أكمل موسمه الرابع في يونيو 2024.
يعتمد الدوري، الذي يقع مقره في داكار بالسنغال، على أساس مسابقات الأندية التي نظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة بالقارة الأفريقية ويمثل أول تعاون للرابطة الوطنية لكرة السلة لتفعيل دوري خارج أمريكا الشمالية. يمكن للمشجعين متابعة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL
على منصات فيسبوك و انستغرام و ثيردز و إكس و يوتيوب وتسجيل رغبتهم في معرفة المزيد من المعلومات على
MENAFN23112024004934011406ID1108916990