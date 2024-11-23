خلال افتتاح صالة العرض وورشة العمل الحديثة في مدينة دبي الصناعية

كشفت شركة "هيلي"، الرائدة في الرافعات الشوكية في الصين واللاعب العالمي في صناعة مناولة المواد، عن طرح ثلاث طرازات جديدة من الرافعات الشوكية خلال حفل افتتاح صالة العرض وورشة العمل الحديثة لموزعها الإماراتي شركة "هلا" في مدينة دبي الصناعية.

ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة أخرى في الخطط التوسعية للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الرائدة للرافعات الشوكية في المنطقة.

وقال جوان لي، المدير العام لشركة هيلي الشرق الأوسط، أن الشركة تتوقع نمواً في سوق الشرق الأوسط ليصل إلى 7500 وحدة سنوياً.

كما نظمت "هيلي" مؤتمراً حصرياً للموزعين، جمع 40 شريكاً من أنحاء المنطقة لمناقشة ابتكارات منتجاتها واستراتيجيات النمو الإقليمية. وسلط المؤتمر الضوء على رؤية الشركة وشراكاتها المتينة مع الموزعين الإقليميين. وعكس موضوع المؤتمر "معاً ننجح ونتجاوز الحدود" الطموح المشترك للعمل، وتجاوز الحدود والسعي إلى التميز.

وتُظهر أحدث البيانات المتعلقة بإحصائيات الشاحنات الصناعية العالمية (WITS) الحضور المتنامي لشركة "هيلي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت الآن ثاني أكبر علامة تجارية للرافعات الشوكية. ويعزز هذا النمو، إلى جانب التحول المتزايد نحو المركبات الكهربائية، مكانة "هيلي" كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويثبت نجاح الشركة في أفريقيا، حيث تحتل المركز الأول في 15 دولة، قوة منتجاتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وقد تم تصنيف "هيلي" بين أفضل عشر شركات مصنعة للرافعات الشوكية على مستوى العالم منذ عام 2006، وقادت استراتيجياتها المتعمدة في سلاسل رأس المال والصناعة والابتكار إلى تحقيق نمو سريع. واليوم، تُباع منتجات "هيلي" في أكثر من 150 دولة، وحصلت الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على مركز رائد في 15 دولة أفريقية، مع حضور يشهد توسعاً متزايداً في الشرق الأوسط. وتمضي "هيلي" على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في أن تصبح العلامة التجارية الرائدة للرافعات الشوكية في جميع أنحاء المنطقة، في ظل عمليات الاستثمار المتواصلة في طرح المنتجات الجديدة والشراكات الاستراتيجية

وطرحت الشركة رافعة شوكية جديدة تعمل بالبطارية الليثيوم من سلسلة "هيلي جي" بسعة 2.0 طن، والمصممة خصيصاً لصناعة المشروبات، وفي ضوء الموثوقية المثبتة والتكنولوجيا المتقدمة لسلسلة "هيلي جي"، يشتمل هذا الطراز على العديد من المزايا المبتكرة المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفريدة للوجستيات الخاصة بالمشروبات، بما فيها

ارتفاعاً مرناً قابلاً للتعديل للمقصورة لتعزيز رؤية المشغل وسلامته، ونظام توجيه ذكي لقيادة سلسلة على المنعطفات، ونظام حماية نشط للسلامة يتباطأ أو يتوقف عندما يقترب الأفراد من مناطق الخطر، ما يقلل من التعرض للمخاطر

في مكان العمل. وتم تصميم الرافعة مع وضع احتياجات صناعة المشروبات في الاعتبار، وتضم مزايا عملية مثل شوكة منصة واحدة/مزدوجة ونظام تحسين الرؤية بزاوية 360 درجة لتحسين القدرة على المناورة.

وتمكنت "هيلي" من تحقيق نمو جيد في المنطقة من خلال استثمارها المستمر في البنية التحتية. وتستأجر الشركة حالياً ما بين 6000 و8000 متر مربع من المساحة في الشرق الأوسط لتوسيع قدراتها الخدمية وتقديم أكثر سرعة على المستوى المحلي. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الاستراتيجية لشركة "هيلي" وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاعي مناولة المواد والخدمات اللوجستية.

وأكد تشين شيانيو، نائب المدير العام لشركة "أنهوي هيلي"، أن الاستثمار المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يعد شهادة على الرؤية طويلة الأجل للشركة، التي تركز على تحقيق النمو المستدام، بدعم من شبكة خدمات ما بعد البيع المميزة وبناء علاقات دائمة مع الشركاء الإقليميين.

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