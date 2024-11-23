خلال افتتاح صالة العرض وورشة العمل الحديثة في مدينة دبي الصناعية

(MENAFN
- APO Group)
كشفت شركة "هيلي"، الرائدة في تصنيع الرافعات الشوكية في الصين واللاعب العالمي في صناعة مناولة المواد، عن طرح ثلاث طرازات جديدة من الرافعات الشوكية خلال حفل افتتاح صالة العرض وورشة العمل الحديثة لموزعها الإماراتي شركة "هلا" في مدينة دبي الصناعية.
ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة أخرى في الخطط التوسعية للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الرائدة للرافعات الشوكية في المنطقة.
وقال جوان لي، المدير العام لشركة هيلي الشرق الأوسط، أن الشركة تتوقع نمواً في سوق الشرق الأوسط ليصل إلى 7500 وحدة سنوياً.
كما نظمت "هيلي" مؤتمراً حصرياً للموزعين، جمع 40 شريكاً من أنحاء المنطقة لمناقشة ابتكارات منتجاتها واستراتيجيات النمو الإقليمية. وسلط المؤتمر الضوء على رؤية الشركة وشراكاتها المتينة مع الموزعين الإقليميين. وعكس موضوع المؤتمر "معاً ننجح ونتجاوز الحدود" الطموح المشترك للعمل، وتجاوز الحدود والسعي إلى التميز.
وتُظهر أحدث البيانات المتعلقة بإحصائيات الشاحنات الصناعية العالمية (WITS) الحضور المتنامي لشركة "هيلي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت الآن ثاني أكبر علامة تجارية للرافعات الشوكية. ويعزز هذا النمو، إلى جانب التحول المتزايد نحو المركبات الكهربائية، مكانة "هيلي" كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويثبت نجاح الشركة في أفريقيا، حيث تحتل المركز الأول في 15 دولة، قوة منتجاتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وقد تم تصنيف "هيلي" بين أفضل عشر شركات مصنعة للرافعات الشوكية على مستوى العالم منذ عام 2006، وقادت استراتيجياتها المتعمدة في سلاسل رأس المال والصناعة والابتكار إلى تحقيق نمو سريع. واليوم، تُباع منتجات "هيلي" في أكثر من 150 دولة، وحصلت الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على مركز رائد في 15 دولة أفريقية، مع حضور يشهد توسعاً متزايداً في الشرق الأوسط. وتمضي "هيلي" على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في أن تصبح العلامة التجارية الرائدة للرافعات الشوكية في جميع أنحاء المنطقة، في ظل عمليات الاستثمار المتواصلة في طرح المنتجات الجديدة والشراكات الاستراتيجية
وطرحت الشركة رافعة شوكية جديدة تعمل بالبطارية الليثيوم من سلسلة "هيلي جي" بسعة 2.0 طن، والمصممة خصيصاً لصناعة المشروبات، وفي ضوء الموثوقية المثبتة والتكنولوجيا المتقدمة لسلسلة "هيلي جي"، يشتمل هذا الطراز على العديد من المزايا المبتكرة المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفريدة للوجستيات الخاصة بالمشروبات، بما فيها
ارتفاعاً مرناً قابلاً للتعديل للمقصورة لتعزيز رؤية المشغل وسلامته، ونظام توجيه ذكي لقيادة سلسلة على المنعطفات، ونظام حماية نشط للسلامة يتباطأ أو يتوقف عندما يقترب الأفراد من مناطق الخطر، ما يقلل من التعرض للمخاطر
في مكان العمل. وتم تصميم الرافعة مع وضع احتياجات صناعة المشروبات في الاعتبار، وتضم مزايا عملية مثل شوكة منصة واحدة/مزدوجة ونظام تحسين الرؤية بزاوية 360 درجة لتحسين القدرة على المناورة.
وتمكنت "هيلي" من تحقيق نمو جيد في المنطقة من خلال استثمارها المستمر في البنية التحتية. وتستأجر الشركة حالياً ما بين 6000 و8000 متر مربع من المساحة في الشرق الأوسط لتوسيع قدراتها الخدمية وتقديم أكثر سرعة على المستوى المحلي. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الاستراتيجية لشركة "هيلي" وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاعي مناولة المواد والخدمات اللوجستية.
وأكد تشين شيانيو، نائب المدير العام لشركة "أنهوي هيلي"، أن الاستثمار المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يعد شهادة على الرؤية طويلة الأجل للشركة، التي تركز على تحقيق النمو المستدام، بدعم من شبكة خدمات ما بعد البيع المميزة وبناء علاقات دائمة مع الشركاء الإقليميين.
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