4 خطوات حاسمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني الخاصة بهم

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الأمن السيبراني KnowBe4 ( ) عن فجوة مثيرة للقلق في الممارسات الأمنية بين الشركات الصغيرة والكبيرة. وجدت الدراسة، التي شملت 2600 متخصص في المعلومات، أن 62% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستخدم المصادقة متعددة العوامل (MFA)، مقارنة بـ 38% فقط من المؤسسات الكبيرة.

ويأتي هذا التفاوت في إجراءات الأمن السيبراني في ظل انتشار التهديدات السيبرانية أكثر من أي وقت مضى. مع استهداف المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل مجرمي الإنترنت، أصبحت الحاجة إلى ممارسات أمنية قوية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

"تكلفة عدم تنفيذ تدابير الأمن السيبراني يمكن أن تكون أكبر بكثير من تكلفة تنفيذها"، تحذر آنا كولارد، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية المحتوى والمبشرة في KnowBe4 AFRICA. وتؤكد أن الهجوم الإلكتروني يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية ورسوم قانونية وفقدان العملاء وحتى إغلاق الأعمال. "إن الاستثمار في الأمن السيبراني الأساسي يشبه الاستثمار في التأمين: فهو ضروري لحماية مستقبل مؤسستك."

أهداف سهلة

تقع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد ضحية للهجمات السيبرانية بسبب ضعفها المتصور. يوضح كولارد: "غالبًا ما تتمتع الشركات الصغيرة بإجراءات أمنية أضعف من الشركات الكبيرة". "قد لا يكون لديهم موظفو تكنولوجيا المعلومات المخصصون أو الموارد اللازمة لتنفيذ دفاعات قوية للأمن السيبراني."

وتضيف أن مجرمي الإنترنت انتهازيون ويفضلون البحث عن الفرص السهلة. "قد لا تعطي الشركات الصغيرة الأولوية للأمن السيبراني، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر. وحتى المنظمات غير الربحية، مثل المدارس والجامعات، يتم استهدافها”.

يستشهد كولارد بمثال شركة محاماة صغيرة تعرضت لهجوم فدية. وتقول: "لم يكن لديهم نسخ احتياطية لملفاتهم المهمة، وكانت بياناتهم رهينة". "انتهى الأمر بالشركة إلى دفع فدية لاستعادة ملفاتها، وهو ما كان مكلفًا للغاية."

ويمتد الضرر إلى ما هو أبعد من الخسائر المالية المباشرة. ويشير كولارد إلى أن "هذا النوع من التعطيل يمكن أن يضر بعلاقاتك مع العملاء وسمعتك". وفقًا للتقديرات، يمكن أن تؤدي هجمات برامج الفدية إلى تكاليف استرداد أعلى بعشر مرات من المبلغ الذي يطلبه مجرمون الإنترنت.

لتعزيز دفاعها ضد التهديدات السيبرانية، ينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز على هذه الاستراتيجيات الأربع الرئيسية:

تعرف على الأصول الخاصة بك وحمايتها

"أول شيء يجب عليك فعله هو إنشاء جرد للأصول لمؤسستك"، ينصح كولارد. "أنت بحاجة إلى فهم أصول المعلومات التي تعتبر بالغة الأهمية لعملياتك الجارية وكيف يمكن أن تكون معرضة للخطر. يؤثر فهم مستوى المخاطر على كيفية حمايتهم باستخدام برامج وعمليات الأمان ذات الصلة.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات قد تكون مترددة في تحمل تكلفة الأمن السيبراني، إلا أنها تقول إن العديد من التدابير منخفضة التكلفة أو حتى مجانية. "هناك مجموعة أدوات رائعة للخصوصية وأمن البيانات تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب إفريقيا، أصدرتها وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية، والمفوضية العليا البريطانية، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO)." تساعد هذه الأداة في اتباع النهج الصحيح وتوفر الوصول إلى موارد مهمة وفعالة من حيث التكلفة مثل برامج مكافحة البرامج الضارة وإدارة التصحيحات وغيرها من حلول برامج الأمان المهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تنفيذ المصادقة متعددة العوامل

تعمل المصادقة متعددة العوامل (MFA) على تحسين الأمان من خلال طلب طرق تحقق متعددة. يوضح كولارد: "يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان، مما يجعل من الصعب على المهاجمين الوصول إلى الأنظمة والبيانات الحساسة".

على عكس كلمة المرور، قد يتضمن MFA رمزًا من أحد التطبيقات، أو سؤالاً شخصيًا، أو فحوصات بيومترية مثل بصمات الأصابع. وتقول: "تقلل تقنية MFA من مخاطر الاستيلاء على الحساب وخرق البيانات". "ولتحقيق الفعالية المثلى، يجب أن يظل سهل الاستخدام، مع مقاومة محاولات التصيد الاحتيالي."

عمل نسخ احتياطية منتظمة

إحدى استراتيجيات الأمن السيبراني الفعالة الأخرى هي إجراء نسخ احتياطية متكررة لملفات مؤسستك. يؤكد كولارد: "ينبغي إجراء نسخ احتياطي لجميع البيانات والأنظمة المهمة بانتظام وتخزينها بشكل آمن، ويفضل أن يكون ذلك خارج الموقع أو في السحابة".

يعد هذا أمرًا ضروريًا لضمان استمرار عملك في العمل في حالة وقوع هجوم إلكتروني. "بما أن الشركة القانونية لم تقم بعمل نسخة احتياطية من بياناتها، فقد اضطرت إلى دفع الفدية التي طلبها مجرمون الإنترنت."

بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي للملفات، يجب على مؤسستك تحديث البرامج بانتظام لضمان تصحيح الثغرات الأمنية. وتضيف: "من الضروري أيضًا أن يكون لديك برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات لحماية شركتك من البرامج الضارة والتهديدات الأخرى".

تدريب موظفيك

يعد وجود موظفين على دراية بأفضل ممارسات الأمن السيبراني ويستخدمون كلمات مرور قوية أمرًا ضروريًا، خاصة وأن العديد من الشركات تستخدم العاملين عن بعد. يقول كولارد: "يعد تعليم الموظفين سلاحًا قويًا ضد الجرائم الإلكترونية". "وهذا يعني أنهم أكثر عرضة للتعرف على محاولات التصيد الاحتيالي أو غيرها من محاولات الهندسة الاجتماعية بسرعة."

وتعطي مثالاً لشركة تجارة إلكترونية صغيرة استثمرت في التدريب المنتظم للموظفين ونفذت أسلوب MFA في جميع أنظمتها. وتعلق قائلة: "عندما تم استهدافهم في هجوم تصيد احتيالي، تعرف الموظفون على التهديد وأبلغوا عنه، مما منع أي اختراق". "لقد أنقذهم نهجهم الاستباقي في مجال الأمن السيبراني من خسائر فادحة."

ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأربع، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين وضع الأمن السيبراني لديها بشكل كبير وحماية نفسها من التهديد المتزايد للهجمات السيبرانية. ويخلص كولارد إلى أن "استطلاع KnowBe4 يسلط الضوء أيضًا على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لسد الفجوة الأمنية بين الشركات الصغيرة والكبيرة". "ومع ذلك، مع النهج الصحيح والموارد، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز دفاعاتها."

توزيع APO Group بالنيابة عن KnowBe4.