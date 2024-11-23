(MENAFN
- APO Group)
عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 الاجتماع العادي الخامس لمدراء الإدارات والمكاتب العاملة بالمركز.
حيث تم مناقشة سير حملة التطعيمات ضد امراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية للعام الحالي ومتابعة الجوانب الفنية وتسجيل كل الملاحظات.
كما قام مدير عام المركز بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في تطوير المباني في الإدارة العامة وكدلك الاطلاع على أداء الإدارات والمكاتب ومناقشة آلية التجهيز لخطة العمل الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض للعام القادم.
كما قام مدير عام المركز بجولة تفقدية للمبنى الإداري بالإدارة العامة للمركز بمدينة طرابلس لمتابعة التطوير لمبنى الشهائد الصحية للأجانب من أجل تقديم خدمات صحية أفضل .
توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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