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الاجتماع العادي الخامس لمدراء الإدارات والمكاتب

11/23/2024 3:15:13 AM
(MENAFN- APO Group)


عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 الاجتماع العادي الخامس لمدراء الإدارات والمكاتب العاملة بالمركز.

حيث تم مناقشة سير حملة التطعيمات ضد امراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية للعام الحالي ومتابعة الجوانب الفنية وتسجيل كل الملاحظات.

كما قام مدير عام المركز بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في تطوير المباني في الإدارة العامة وكدلك الاطلاع على أداء الإدارات والمكاتب ومناقشة آلية التجهيز لخطة العمل الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض للعام القادم.

كما قام مدير عام المركز بجولة تفقدية للمبنى الإداري بالإدارة العامة للمركز بمدينة طرابلس لمتابعة التطوير لمبنى الشهائد الصحية للأجانب من أجل تقديم خدمات صحية أفضل .

توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.

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