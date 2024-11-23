تأمين أكثر من 370 مليون دولار أمريكي في صفقات الهندسة والمشتريات والبناء في ورشة عمل أفريكسيم بنك في لاغوس

(MENAFN
- APO Group)
خلال ورشة عمل الهندسة والمشتريات والبناء التي عقدها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مؤخرا ، قام المشاركون بإضفاء الطابع الرسمي على صفقات تجارية بلغ مجموعها أكثر من 370 مليون دولار أمريكي ، والتي كانت بمثابة خطوة مهمة نحو تمكين المقاولين الأفارقة.
وشملت الصفقات، التي تم توقيعها والاعتراف بها خلال ورشة العمل التي عقدت في لاغوس في 28 أكتوبر، اتفاقية مرفق عالمي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى حسن علام من مصر، ودفتر شروط بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لشركة بافيفورت للإنشاءات في سيراليون، ودفتر شروط بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لشركة أفريك للأسمنت في بوركينا فاسو.
تم تنظيم ورشة العمل للمساعدة في معالجة الفجوة الكبيرة في الإنفاق على البنية التحتية في إفريقيا، والذي يبلغ حاليا أكثر من 100 مليار دولار سنويا، والذي يتم منحه تقليديا للمقاولين غير الأفارقة، وجمعت ورشة العمل أصحاب المصلحة الرئيسيين لاستكشاف حلول تحويلية لتمكين المقاولين الأفارقة من التنافس على مشاريع واسعة النطاق وتأمينها داخل القارة.
وفي كلمته أمام المشاركين، قال أيمن الزغبي، مدير وحدة التجارة وتمويل الشركات في بنك التجارة البينية الأفريقي التابع لأفريكسيم بنك، إن البنك يعمل بنشاط على معالجة فجوة البنية التحتية من خلال تمكين المقاولين المحليين من القيام بأدوار أكثر بروزا في المشاريع واسعة النطاق. وقال إن أفريكسيم بنك، قد أطلق منصة مناقصات أفريكسيم بنك-الهندسة والمشتريات والبناء لربط المقاولين بفرص المشروع مع تقديم الدعم المالي المهم لهم طوال دورات حياة المشروع.
ووفقا للسيد الزغبي، فإن أفريكسيم بنك مكرس لتعزيز المحتوى المحلي من خلال تنمية المهارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات بين الشركات الأفريقية والدولية كخطوة أساسية لتعزيز قاعدة المقاولين في أفريقيا وتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام ذاتيا للبنية التحتية.
وقال بالإضافة إلى ذلك، وإدراكا لدور الحكومات شبه السيادية في تمكين التجارة والاستثمار، يعمل أفريكسيم بنك مع الكيانات الحكومية لفهم احتياجاتها الخاصة بشكل أفضل، وتثقيفها حول توفير بيئات مستقرة ودعم استراتيجيات الديون من أجل تزويد المقاولين الأفارقة بقوة تفاوضية أقوى ومصداقية على الساحة العالمية.
كما ذكر السيد الزغبي "تؤكد هذه الورشة التزامنا بتحويل مشهد البنية التحتية في إفريقيا من خلال تمكين المقاولين المحليين من قيادة المشاريع الكبرى. من خلال تجهيز الشركات الإفريقية بالأدوات المالية والتقنية وإدارة المخاطر اللازمة للتنافس بفعالية، نحن لا نغلق فقط فجوة البنية التحتية، بل نشجع أيضًا على النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، والتكامل الإقليمي الذي سيقوي مكانة إفريقيا في السوق العالمية لمشاريع الهندسة والمشتريات والبناء".
" قال السيد مختار ماندو، رئيس مجموعة كوجيب الدولية، قائلاً: "أنا ممتن للبنك لأفريكسيم بنك على ثقته ودعمه. إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل مرحلة هامة لمجموعة كوجيب الدولية في استراتيجيتها للتنوع، التي تركز على الأنشطة المكملة. هذا التمويل مخصص بالكامل لبناء مصنع الأسمنت "أفريك سيمنتس"، الذي سيساعد في تعزيز قيادة مجموعتي داخل نظامها البيئي."
وقال السيد أليمو سانوا باري، الرئيس التنفيذي لشركة بافي فورت آل أسوشيتس : "لقد مكنتنا ورشة عمل الهندسة والمشتريات والبناء من تقدير التحديات التي تواجهها الشركات الإفريقية المحلية، وتدخلات أفريكسيم بنك في حل هذه التحديات من خلال التمويل وبناء القدرات وإقامة الشبكات. نحن ممتنون للغاية للبنك لتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار أمريكي. ستساهم هذه الأموال في تعزيز تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في سيراليون، وستعزز بشكل كبير قدرة شركتنا. بالنيابة عن مجلس إدارة بافي فورت آل أسوشيتس، نشكر أفريكسيم بنك على دعمه للمقاولين الأفارقة المحليين لتنفيذ المشاريع الكبرى في إفريقيا." ناقش المتحدثون في مختلف الجلسات المواضيعية حلول التمويل، واستراتيجيات تعزيز المحتوى المحلي، والفرص لإعادة تشكيل مشهد البنية التحتية في إفريقيا، من بين مواضيع رئيسية أخرى.
قال المهندس محمود الحسوي، المدير العام لشركة حسن علام للمقاولات (مصر) : "أود أن أعبر عن امتناني العميق لأفريكسيم بنك لدعمه المتواصل في تلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في إفريقيا. إن القرض الذي قدمته أفريكسيم بنك بقيمة 200 مليون دولار لشركة حسن علام القابضة، والذي تم زيادته مؤخراً بمقدار 100 مليون دولار أمريكي إضافية، كان له دور أساسي في دعم جهودنا لتنفيذ المشاريع الرئيسية التي تعزز النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود. ونحن نواجه التحديات في قطاع الهندسة والمشتريات والبناء عبر القارة-مثل التعقيدات التنظيمية، والفجوات التمويلية، والحاجة إلى ممارسات مستدامة- يعد دعم أفريكسيم بنك لتوفير التمويل اللازم شهادة لرؤيتهم من أجل إفريقيا مزدهرة. دعمهم لا يمكّننا كمجموعة فحسب، بل يعزز النظام البيئي بأسره الذي نحتاجه لتلبية احتياجات البنية التحتية في إفريقيا."
حضر أكثر من 180 مشاركًا يمثلون شركات الهندسة والمشتريات والبناء، والمؤسسات المالية، والشركات القانونية، والوكالات الحكومية من منطقة غرب إفريقيا وما وراءها، مثل مصر وأنغولا وأوغندا. كما شهد الحدث حضور ممثلين عن حكومة ولاية لاغوس، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من خدمة الجمارك النيجيرية، وعدد من قادة الأعمال. من بين النتائج الرئيسية كان التعرف على منصة الهندسة والمشتريات والبناء، التي تهدف إلى ربط المقاولين الأفارقة بفرص المشاريع، وتوقيع صفقات متعلقة بـالهندسة والمشتريات والبناء تزيد قيمتها عن 370 مليون دولار أمريكي، مما يبرز دور الورشة في تعزيز الشراكات والمشاركة المالية عبر القارة، تلاها جلسة حوارية حية للتواصل التجاري بعد الحدث. وقد أبرز الحدث التزام أفريكسيم بنك المستمر في تعزيز المحتوى المحلي وبناء القدرات، مما وضع أساسًا قويًا للورش المستقبلية والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقدم قطاع البناء في إفريقيا."
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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معلومات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا. كان البنك، على مدى 30 عامًا، ينشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية، وتسريع التصنيع والتجارة البينية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهو داعم قوي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم البلدان للمشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات
البنك أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال مساهميها 6.1 مليار دولار أمريكي. صرف البنك أكثر من 104 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و 2023. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني
وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة
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تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين،، ( يشكلان معا "المجموعة "). يُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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