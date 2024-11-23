تأمين أكثر من 370 مليون دولار أمريكي في صفقات الهندسة والمشتريات والبناء في ورشة عمل أفريكسيم بنك في لاغوس

خلال ورشة عمل الهندسة والمشتريات والبناء التي عقدها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مؤخرا ، قام المشاركون بإضفاء الطابع الرسمي على تجارية بلغ مجموعها أكثر من 370 مليون دولار أمريكي ، والتي كانت بمثابة خطوة مهمة نحو تمكين المقاولين الأفارقة.

وشملت الصفقات، التي تم توقيعها والاعتراف بها خلال ورشة العمل التي عقدت في لاغوس في 28 أكتوبر، اتفاقية مرفق عالمي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى حسن علام من مصر، ودفتر شروط بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لشركة بافيفورت للإنشاءات في سيراليون، ودفتر شروط بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لشركة أفريك للأسمنت في بوركينا فاسو.

تم تنظيم ورشة العمل للمساعدة في معالجة الفجوة الكبيرة في الإنفاق على البنية التحتية في إفريقيا، والذي يبلغ حاليا أكثر من 100 مليار دولار سنويا، والذي يتم منحه تقليديا للمقاولين غير الأفارقة، وجمعت ورشة العمل أصحاب المصلحة الرئيسيين لاستكشاف حلول تحويلية لتمكين المقاولين الأفارقة من التنافس على مشاريع واسعة النطاق وتأمينها داخل القارة.

وفي كلمته أمام المشاركين، قال أيمن الزغبي، مدير وحدة التجارة وتمويل الشركات في بنك التجارة البينية الأفريقي التابع لأفريكسيم بنك، إن البنك يعمل بنشاط على معالجة فجوة البنية التحتية من خلال تمكين المقاولين المحليين من القيام بأدوار أكثر بروزا في المشاريع واسعة النطاق. وقال إن أفريكسيم بنك، قد أطلق منصة مناقصات أفريكسيم بنك-الهندسة والمشتريات والبناء لربط المقاولين بفرص المشروع مع تقديم الدعم المالي المهم لهم طوال دورات حياة المشروع.

ووفقا للسيد الزغبي، فإن أفريكسيم بنك مكرس لتعزيز المحتوى المحلي من خلال تنمية المهارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات بين الشركات الأفريقية والدولية كخطوة أساسية لتعزيز قاعدة المقاولين في أفريقيا وتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام ذاتيا للبنية التحتية.

وقال بالإضافة إلى ذلك، وإدراكا لدور الحكومات شبه السيادية في تمكين التجارة والاستثمار، يعمل أفريكسيم بنك مع الكيانات الحكومية لفهم احتياجاتها الخاصة بشكل أفضل، وتثقيفها حول توفير بيئات مستقرة ودعم استراتيجيات الديون من أجل تزويد المقاولين الأفارقة بقوة تفاوضية أقوى ومصداقية على الساحة العالمية.

كما ذكر السيد الزغبي "تؤكد هذه الورشة التزامنا بتحويل مشهد البنية التحتية في إفريقيا من خلال تمكين المقاولين المحليين من قيادة المشاريع الكبرى. من خلال تجهيز الشركات الإفريقية بالأدوات المالية والتقنية وإدارة المخاطر اللازمة للتنافس بفعالية، نحن لا نغلق فقط فجوة البنية التحتية، بل نشجع أيضًا على النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، والتكامل الإقليمي الذي سيقوي مكانة إفريقيا في السوق العالمية لمشاريع الهندسة والمشتريات والبناء".

" قال السيد مختار ماندو، رئيس مجموعة كوجيب الدولية، قائلاً: "أنا ممتن للبنك لأفريكسيم بنك على ثقته ودعمه. إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل مرحلة هامة لمجموعة كوجيب الدولية في استراتيجيتها للتنوع، التي تركز على الأنشطة المكملة. هذا التمويل مخصص بالكامل لبناء مصنع الأسمنت "أفريك سيمنتس"، الذي سيساعد في تعزيز قيادة مجموعتي داخل نظامها البيئي."

وقال السيد أليمو سانوا باري، الرئيس التنفيذي لشركة بافي فورت آل أسوشيتس : "لقد مكنتنا ورشة عمل الهندسة والمشتريات والبناء من تقدير التحديات التي تواجهها الشركات الإفريقية المحلية، وتدخلات أفريكسيم بنك في حل هذه التحديات من خلال التمويل وبناء القدرات وإقامة الشبكات. نحن ممتنون للغاية للبنك لتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار أمريكي. ستساهم هذه الأموال في تعزيز تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في سيراليون، وستعزز بشكل كبير قدرة شركتنا. بالنيابة عن مجلس إدارة بافي فورت آل أسوشيتس، نشكر أفريكسيم بنك على دعمه للمقاولين الأفارقة المحليين لتنفيذ المشاريع الكبرى في إفريقيا." ناقش المتحدثون في مختلف الجلسات المواضيعية حلول التمويل، واستراتيجيات تعزيز المحتوى المحلي، والفرص لإعادة تشكيل مشهد البنية التحتية في إفريقيا، من بين مواضيع رئيسية أخرى.

قال المهندس محمود الحسوي، المدير العام لشركة حسن علام للمقاولات (مصر) : "أود أن أعبر عن امتناني العميق لأفريكسيم بنك لدعمه المتواصل في تلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في إفريقيا. إن القرض الذي قدمته أفريكسيم بنك بقيمة 200 مليون دولار لشركة حسن علام القابضة، والذي تم زيادته مؤخراً بمقدار 100 مليون دولار أمريكي إضافية، كان له دور أساسي في دعم جهودنا لتنفيذ المشاريع الرئيسية التي تعزز النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود. ونحن نواجه التحديات في قطاع الهندسة والمشتريات والبناء عبر القارة-مثل التعقيدات التنظيمية، والفجوات التمويلية، والحاجة إلى ممارسات مستدامة- يعد دعم أفريكسيم بنك لتوفير التمويل اللازم شهادة لرؤيتهم من أجل إفريقيا مزدهرة. دعمهم لا يمكّننا كمجموعة فحسب، بل يعزز النظام البيئي بأسره الذي نحتاجه لتلبية احتياجات البنية التحتية في إفريقيا."

حضر أكثر من 180 مشاركًا يمثلون شركات الهندسة والمشتريات والبناء، والمؤسسات المالية، والشركات القانونية، والوكالات الحكومية من منطقة غرب إفريقيا وما وراءها، مثل مصر وأنغولا وأوغندا. كما شهد الحدث حضور ممثلين عن حكومة ولاية لاغوس، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من خدمة الجمارك النيجيرية، وعدد من قادة الأعمال. من بين النتائج الرئيسية كان التعرف على منصة الهندسة والمشتريات والبناء، التي تهدف إلى ربط المقاولين الأفارقة بفرص المشاريع، وتوقيع صفقات متعلقة بـالهندسة والمشتريات والبناء تزيد قيمتها عن 370 مليون دولار أمريكي، مما يبرز دور الورشة في تعزيز الشراكات والمشاركة المالية عبر القارة، تلاها جلسة حوارية حية للتواصل التجاري بعد الحدث. وقد أبرز الحدث التزام أفريكسيم بنك المستمر في تعزيز المحتوى المحلي وبناء القدرات، مما وضع أساسًا قويًا للورش المستقبلية والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقدم قطاع البناء في إفريقيا."

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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معلومات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا. كان البنك، على مدى 30 عامًا، ينشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية، وتسريع التصنيع والتجارة البينية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهو داعم قوي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم البلدان للمشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات

البنك أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال مساهميها 6.1 مليار دولار أمريكي. صرف البنك أكثر من 104 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و 2023. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني

وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة

مصرفية

تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين،، ( يشكلان معا "المجموعة "). يُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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