معهد البنك الإسلامي للتنمية ينظم برنامجاً تنفيذياً تحويلياً لتمكين قادة المستقبل في مجال التنمية المستدامة

اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية برنامجاً تنفيذياً تم تصميمه بعناية من أجل بناء وتطوير الجيل القادم من قادة التنمية المستدامة.

وانعقد البرنامج التنفيذي بتاريخ 6 نوفمبر 2024م في المقر الرئيس للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من البرنامج التنفيذي للتمويل الإسلامي للمركز السعودي الأسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي. واستقطب هذا الحدث رفيع المستوى نخبة من المتخصصين من المملكة العربية السعودية وقطر ونيجيريا وأستراليا وأسبانيا.

وتضمن البرنامج مناقشات مستفيضة حول أهمية التمويل الإسلامي في مواجهة التحديات المعاصرة، ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم. كما تناول أبرز الموضوعات الراهنة التي تشكل المشهد التنموي العالمي، ومنها:

. تمكين النساء والشباب : أدار السيد أحمد فاروق ديكين (مدير برنامج تمكين النساء والشباب في البنك الإسلامي للتنمية) هذه الجلسة التي أطلع فيها المشاركون على إستراتيجيات تمكين النساء والشباب، وآليات تعزيز مشاركة النساء والشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

. العمل المناخي والاستدامة: أدارت هذه الجلسة السيدة فرحات جاهان شودري (أخصائي أول في الحماية البيئية في البنك الإسلامي للتنمية)، حيث استعرضت مجموعة من المرئيات حول الأساليب المبتكرة لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز الممارسات المستدامة وحلول التمويل الأخضر.

. إطار إصدار الصكوك والتمويل المستدام: أدار الجلسة السيد محسن شريف (أخصائي أول في الحوكمة البيئية والاجتماعية وعلاقات المستثمرين في البنك الإسلامي للتنمية)، والسيد مصطفى بن عمر (أخصائي أول في أسواق رأس المال في البنك الإسلامي للتنمية). وقد تناولت الجلسة مسائل تفصيلية دقيقة في إصدار الصكوك والتمويل المستدام، مع تسليط الضوء على الدور الرائد للبنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.

. الحلول المبتكرة في مواجهة التحديات الاقتصادية : ترأس الجلسة الدكتور سامي السويلم (المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية)، بمشاركة من السيد يحيى رحمن (المدير المساعد في المعهد)، والدكتور هلال حسين (المدير المساعد في المعهد)، في حين قام بإدارة الحوار الدكتور هيلمون إزهار (باحث اقتصادي أول في المعهد). وتناولت هذه الجلسة حلول المعهد المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجهها الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ودورها في تعزيز ثقافة الابتكار وحل المشكلات.

ومن خلال محاضرات المتحدثين الخبراء وورش العمل التفاعلية وتحليل الحالات العملية، تمكن المشاركون من تحصيل المعارف الأساسية، واكتساب المهارات اللازمة، وبناء شبكات التواصل لإحداث تغييرات إيجابية. كما أثري البرنامج بالعديد من الأمثلة العملية المستمدة من واقع أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء، التي تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع ذات الصلة.

ويؤكد معهد البنك الإسلامي للتنمية، من خلال مساعيه الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، على التزامه بتمكين قادة المستقبل من أجل بلورة مستقبل مزدهر ومستدام.

توزيع APO Group بالنيابة عن Islamic Development Bank Institute (IsDBI).

قنوات التواصل الاجتماعي:

إكس (تويتر سابقا):

فيسبوك:

لينكد إن:

نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية:

معهد البنك الإسلامي للتنمية هو منارة المعرفة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويضع على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ويضطلع المعهد في تمكين التنمية الاقتصادية من خلال إجراء البحوث الرائدة، وتنمية رأس المال البشري، واستحداث المعارف ونشرها وإدارتها، كما يقود المبادرات من أجل تمكين المنظومات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على تحقيق أهدافها التنموية. المزيد من المعلومات حول معهد البنك الإسلامي للتنمية متاحة على موقعه الإلكتروني: ( ).