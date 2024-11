القائم بالأعمال المؤقت يستقبل السفير المصري الجديد في تونس

استقبل القائم بالاعمال المؤقت عبد الحكيم القصاب السفير باسم حسن سفير جمهورية مصر العربية في تونس بتاريخ 14/11/2024،

بمناسبه استلام مهام عمله الجديد فيها وَتــــــم خلال اللقاء بحث العلاقــــــات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الدبلوماسي والتداول حول آخــــــــــر المستجدات الإقليمية والدولية بين البلدين الصديقين واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

