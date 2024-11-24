القائم بالأعمال المؤقت يستقبل السفير المصري الجديد في تونس

استقبل القائم بالاعمال المؤقت عبد الحكيم القصاب السفير باسم حسن سفير جمهورية مصر العربية في تونس بتاريخ 14/11/2024، بمناسبه استلام مهام عمله الجديد فيها وَتــــــم خلال اللقاء بحث العلاقــــــات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الدبلوماسي والتداول حول آخــــــــــر المستجدات الإقليمية والدولية بين البلدين الصديقين واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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