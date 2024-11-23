الوزير عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

تلقى الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن.



بهذه المناسبة، جدد كاتب الدولة الأمريكي

تهاني الرئيس جو بايدن لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على إثر إعادة انتخابه لعهدة ثانية. كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما، معربين عن تطلعهما في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلاً.

ومن جانب آخر ، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن ، لاسيما تطورات الأوضاع في غزة وقضية الصحراء الغربية وكذا مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي.

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