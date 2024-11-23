الوزير عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

(MENAFN
- APO Group)
تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن.
بهذه المناسبة، جدد كاتب الدولة الأمريكي
تهاني الرئيس جو بايدن لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على إثر إعادة انتخابه لعهدة ثانية. كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما، معربين عن تطلعهما في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلاً.
ومن جانب آخر ، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن ، لاسيما تطورات الأوضاع في غزة وقضية الصحراء الغربية وكذا مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي.
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