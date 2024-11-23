مستعمرون يهاجمون منازل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد، إن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستعمرين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
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