مستعمرون يهاجمون منازل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد، إن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.

يذكر أن عشرات المستعمرين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.