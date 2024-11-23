فيتامينات في كل نَفَس.. اكتشاف يذهل العلماء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت الأبحاث الحديثة أنه يمكن للجسم البشري امتصاص بعض المغذيات من الهواء مباشرة، في ظاهرة لم تكن معروفة على نطاق واسع من قبل.

وبحسب مجلة (Advances in Nutrition)، يُطلق على هذه المغذيات المستنشقة اسم "المغذيات الهوائية" (Aeronutrients) لتمييزها عن المغذيات التي يتم امتصاصها عبر الجهاز الهضمي.

على الرغم من أن معظمنا يربط المغذيات بالغذاء، إلا أن هناك أدلة قوية تشير إلى أن الإنسان يمكنه امتصاص مغذيات مثل اليود والزنك والمنغنيز وبعض الفيتامينات من الهواء.

هذه الفكرة مدعومة بالبيانات العلمية المنشورة، ما يجعلها تبدو أكثر من مجرد فرضية. فلماذا لم يسمع الكثير عن ذلك حتى الآن؟

الهواء كإمداد غذائي مستمر نستنشق نحو 9,000 لتر من الهواء يوميًا، أي ما يعادل 438 مليون لتر طوال حياتنا. ولأن التنفس لا يتوقف أبدًا، فإننا نتعرض باستمرار لمكونات الهواء، حتى وإن كانت بكميات ضئيلة، مما يساهم بشكل تدريجي في امتصاص المغذيات عبر أجهزة التنفس.

على الرغم من أن الأبحاث المتعلقة بتأثيرات الهواء على الصحة كانت تركز في الغالب على التلوث، إلا أن فكرة المغذيات الهوائية تشير إلى أن بعض مكونات الهواء قد تكون مفيدة. على سبيل المثال، الأوكسجين هو عنصر غذائي حيوي رغم أننا لا نتعامل معه كمغذٍ لأنه يدخل أجسامنا عبر التنفس بدلاً من الأكل.

كيف تعمل المغذيات الهوائية؟ تدخل المغذيات الهوائية إلى الجسم عبر شبكات الأوعية الدموية الصغيرة في الأنف والرئتين، ومنطقة الشم (الأنسجة التي تكشف الروائح)، وأعلى الحلق. تكون الرئتان قادرتين على امتصاص جزيئات أكبر بكثير من تلك التي يمكن للجهاز الهضمي امتصاصها. وهذا ما يفسر سبب تأثير الأدوية التي يتم استنشاقها (مثل الكوكايين والنيكوتين والمخدرات الأخرى) بسرعة أكبر وبتركيزات أقل بكثير مقارنة بما إذا تم تناولها عن طريق الفم.

دراسات تدعم الفكرة تشير الدراسات إلى أن العمال الذين تعرضوا لليود في الهواء كان لديهم مستويات أعلى من اليود في دمائهم وبولهم.

كما أظهرت دراسة حديثة في أيرلندا أن الأطفال الذين يعيشون بالقرب من مناطق غنية بالطحالب البحرية، والتي تحتوي على مستويات أعلى من اليود في الهواء، كانت لديهم مستويات أكبر من اليود في البول مقارنةً بالأطفال في المناطق الأخرى.

مغذيات هوائية أخرى تشير الأبحاث أيضًا إلى أن المغذيات مثل المنغنيز والزنك يمكن أن تدخل الدماغ عبر الأعصاب التي تكشف الروائح في الأنف. علاوة على ذلك، تبين أن الفيتامين B12 يمكن استنشاقه في صورة رذاذ لعلاج نقص الفيتامين B12، مما يعد مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من نقصه مثل النباتيين والمسنين.

الخطوات المستقبلية لا يزال هناك الكثير من المجهول في هذا المجال. من المهم إجراء مزيد من الدراسات لفهم المكونات المفيدة في الهواء في البيئات الطبيعية مثل الغابات والجبال والمناطق الساحلية. في المستقبل، قد يتضمن نظامنا الغذائي استنشاق بعض المغذيات كجزء من العادات الصحية اليومية.