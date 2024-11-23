أطلس الخلايا البشرية.. خطوات جديدة نحو رسم خريطة خلايا الإنسان

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- Khaberni) خبرني - شهد مشروع "أطلس الخلايا البشرية" (HCA) في السنوات الأخيرة تقدمًا غير مسبوق، حيث تم الكشف عن العديد من الخطوات الهامة التي أُحرزت في مسيرة رسم خريطة لكل نوع من أنواع الخلايا في جسم الإنسان.
في إطار هذا المشروع الذي يهدف إلى جمع بيانات من مليارات الخلايا، تم الكشف اليوم عن خريطة جديدة متكاملة للأمعاء البشرية، فضلاً عن رؤى جديدة حول كيفية تشكيل الهيكل العظمي البشري.
ويعكف فريق البحث، الذي يعمل تحت إشراف الدكتور آفييف ريفج والدكتوره سارة تيشمان، على تطوير أطلس يشمل جميع أنواع الخلايا البشرية. وصرح الدكتور ريفج قائلاً: "هذه لحظة حاسمة لمجتمع أطلس الخلايا البشرية، ونحن نقترب من تحقيق المسودة الأولى لهذا الأطلس الذي سيظل يتطور باستمرار ويظل متاحًا لجميع الباحثين".
تعد صحة الأمعاء موضوعًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، ومع تزايد حالات السرطان المعوي لدى الشباب والأمراض المزمنة مثل التهاب الأمعاء، أصبح من الضروري تحسين فهمنا لهذا النظام الحيوي.
كشفت دراسة جديدة عن خريطة شاملة للأمعاء البشرية، تم إنشاؤها باستخدام بيانات من 1.6 مليون خلية، مما يساعد في فهم التفاعلات بين خلايا الأمعاء بشكل أعمق.
وأوضحت الدكتورة أماندا أوليفر، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن هذه البيانات توفر معلومات حيوية حول كيفية تفاعل خلايا الأمعاء مع بعضها البعض، مما يساهم في فهم أفضل لكيفية عمل الجسم البشري.
في دراسة أخرى، تم تطوير "خريطة" جديدة لتطور الهيكل العظمي البشري، والتي تسلط الضوء على كيفية نمو الأطراف والجمجمة خلال الأسابيع الأولى من الحمل. وقد تم استخدام تقنيات حديثة مثل "التصوير النصي المكاني" لتحديد كيفية نمو الغضاريف التي تشكل الإطار الأساسي للعظام.
وتقدم هذه الخريطة فهماً أعمق لمشاكل صحية مثل التصلب الجمجمي المبكر (craniosynostosis) والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى تطبيقات طبية جديدة تهدف إلى حماية نمو العظام أثناء الحمل.
يعتبر هذا التقدم خطوة كبيرة نحو رسم خريطة شاملة لكل الخلايا في جسم الإنسان، ولكن الطريق ما زال طويلاً. وتشمل الأوراق الجديدة التي تم نشرها أكثر من 40 دراسة، تعكس تقدمًا مذهلاً في فهم تطور الخلايا البشرية، وكيفية تأثيرها في الصحة والأمراض. ومن المتوقع أن يساهم هذا البحث في علاج الأمراض بشكل فعال وتحسين الفهم العلمي للعديد من الحالات الصحية.
وقال الدكتور جيريمي فارار، كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية: "الأبحاث التي نشرتها مجموعة أطلس الخلايا البشرية تفتح آفاقًا جديدة لفهم الصحة والأمراض، مما يمهد الطريق لتحقيق فوائد صحية transformative تؤثر في حياة البشر حول العالم".
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