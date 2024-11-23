أطلس الخلايا البشرية.. خطوات جديدة نحو رسم خريطة خلايا الإنسان

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهد مشروع "أطلس الخلايا البشرية" (HCA) في السنوات الأخيرة تقدمًا غير مسبوق، حيث تم الكشف عن العديد من الخطوات الهامة التي أُحرزت في مسيرة رسم خريطة لكل نوع من أنواع الخلايا في جسم الإنسان.

في إطار هذا المشروع الذي يهدف إلى جمع بيانات من مليارات الخلايا، تم الكشف اليوم عن خريطة جديدة متكاملة للأمعاء البشرية، فضلاً عن رؤى جديدة حول كيفية تشكيل الهيكل العظمي البشري.

ويعكف فريق البحث، الذي يعمل تحت إشراف الدكتور آفييف ريفج والدكتوره سارة تيشمان، على تطوير أطلس يشمل جميع أنواع الخلايا البشرية. وصرح الدكتور ريفج قائلاً: "هذه لحظة حاسمة لمجتمع أطلس الخلايا البشرية، ونحن نقترب من تحقيق المسودة الأولى لهذا الأطلس الذي سيظل يتطور باستمرار ويظل متاحًا لجميع الباحثين".

تعد صحة الأمعاء موضوعًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، ومع تزايد حالات السرطان المعوي لدى الشباب والأمراض المزمنة مثل التهاب الأمعاء، أصبح من الضروري تحسين فهمنا لهذا النظام الحيوي.

كشفت دراسة جديدة عن خريطة شاملة للأمعاء البشرية، تم إنشاؤها باستخدام بيانات من 1.6 مليون خلية، مما يساعد في فهم التفاعلات بين خلايا الأمعاء بشكل أعمق.

وأوضحت الدكتورة أماندا أوليفر، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن هذه البيانات توفر معلومات حيوية حول كيفية تفاعل خلايا الأمعاء مع بعضها البعض، مما يساهم في فهم أفضل لكيفية عمل الجسم البشري.

في دراسة أخرى، تم تطوير "خريطة" جديدة لتطور الهيكل العظمي البشري، والتي تسلط الضوء على كيفية نمو الأطراف والجمجمة خلال الأسابيع الأولى من الحمل. وقد تم استخدام تقنيات حديثة مثل "التصوير النصي المكاني" لتحديد كيفية نمو الغضاريف التي تشكل الإطار الأساسي للعظام.

وتقدم هذه الخريطة فهماً أعمق لمشاكل صحية مثل التصلب الجمجمي المبكر (craniosynostosis) والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى تطبيقات طبية جديدة تهدف إلى حماية نمو العظام أثناء الحمل.

يعتبر هذا التقدم خطوة كبيرة نحو رسم خريطة شاملة لكل الخلايا في جسم الإنسان، ولكن الطريق ما زال طويلاً. وتشمل الأوراق الجديدة التي تم نشرها أكثر من 40 دراسة، تعكس تقدمًا مذهلاً في فهم تطور الخلايا البشرية، وكيفية تأثيرها في الصحة والأمراض. ومن المتوقع أن يساهم هذا البحث في علاج الأمراض بشكل فعال وتحسين الفهم العلمي للعديد من الحالات الصحية.

وقال الدكتور جيريمي فارار، كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية: "الأبحاث التي نشرتها مجموعة أطلس الخلايا البشرية تفتح آفاقًا جديدة لفهم الصحة والأمراض، مما يمهد الطريق لتحقيق فوائد صحية transformative تؤثر في حياة البشر حول العالم".