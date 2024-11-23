بـ23 رصاصة.. مقتل مدرب تركي في حادث مفزع

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لقي إرسين أكا مدرب فريق تشورلسبور 1947 التركي مصرعه، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لهجوم مسلح، بحسب تقارير محلية.
إرسين أكا كان قد تعرض لهجوم بالرصاص وقع في منطقة تشورلو شمال غربي البلاد.
ووقع الحادث عصر يوم الجمعة، حيث تعرض أكا صاحب الـ46 عاما لهجوم من جانب رجل ملثم مجهول الهوية أثناء سيره على الطريق.
وسقط أكا مصابا بجروح خطيرة بعد ضربه بالنار، بينما هرب الشخص الذي هاجمه في سيارة كانت تنتظره على بعد 200 متر تقريبا، بحسب صحيفة hurriyet التركية.
ولم تفلح محاولات إسعاف المدرب الذي توفي في المستشفى.
وعثرت الشرطة في مكان الحادث على 23 رصاصة فارغة، ولا تزال تبحث عن الشخص الذي نفذ الهجوم المسلح.
ولم يسبق أن مارس إرسين أكا كرة القدم كلاعب محترف، وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2005.
وعمل أكا كمدرب مساعد ومدرب أحمال في العديد من الأندية التركية، كما شغل منصب المدير الفني لعدة أندية مغمورة.
أشهر المحطات في مسيرة إرسين أكا كانت عمله كمدرب للياقة البدنية في بشكتاش بموسم 2012-2013.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تولى المدرب الراحل تدريب فريق تشورلسبور 1947، المنافس في دوري الدرجة الثالثة التركي.
MENAFN23112024000151011027ID1108916761
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.