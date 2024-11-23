بـ23 رصاصة.. مقتل مدرب تركي في حادث مفزع

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقي إرسين أكا مدرب فريق تشورلسبور 1947 التركي مصرعه، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لهجوم مسلح، بحسب تقارير محلية.

إرسين أكا كان قد تعرض لهجوم بالرصاص وقع في منطقة تشورلو شمال غربي البلاد.



ووقع الحادث عصر يوم الجمعة، حيث تعرض أكا صاحب الـ46 عاما لهجوم من جانب رجل ملثم مجهول الهوية أثناء سيره على الطريق.

وسقط أكا مصابا بجروح خطيرة بعد ضربه بالنار، بينما هرب الشخص الذي هاجمه في سيارة كانت تنتظره على بعد 200 متر تقريبا، بحسب صحيفة hurriyet التركية.

ولم تفلح محاولات إسعاف المدرب الذي توفي في المستشفى.



وعثرت الشرطة في مكان الحادث على 23 رصاصة فارغة، ولا تزال تبحث عن الشخص الذي نفذ الهجوم المسلح.

ولم يسبق أن مارس إرسين أكا كرة القدم كلاعب محترف، وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2005.

وعمل أكا كمدرب مساعد ومدرب أحمال في العديد من الأندية التركية، كما شغل منصب المدير الفني لعدة أندية مغمورة.



أشهر المحطات في مسيرة إرسين أكا كانت عمله كمدرب للياقة البدنية في بشكتاش بموسم 2012-2013.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تولى المدرب الراحل تدريب فريق تشورلسبور 1947، المنافس في دوري الدرجة الثالثة التركي.

