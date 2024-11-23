بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت
مبنى سكنيا، مؤلفا من ثماني طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.
وأضافت أن القصف تسبب بتضرر عدد كبير من المباني المحيطة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض من المنطقة المستهدفة.
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