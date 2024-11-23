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بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية

11/23/2024 2:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت
مبنى سكنيا، مؤلفا من ثماني طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.
وأضافت أن القصف تسبب بتضرر عدد كبير من المباني المحيطة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض من المنطقة المستهدفة.

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