الطقس: أجواء غائمة ودرجات الحرارة حول معدلها العام

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر علىدرجات الحرارة لتبقىحول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاحد:تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق،

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.