الاحتلال يفتش منازل شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منازل في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وفتشتها.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حارات في بلدة بيتا، وفتشت عددا من
المنازل، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: معتصم دويكات.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن تلك القوات أجرت عمليات مداهمة وتخريب في عدة منازل ببلدة بيت دجن، خاصة في منزل المواطن ناظم عبد العزيز أبو جيش.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عسكر شرقي نابلس، وسط انتشار مكثف في المنطقة دون أن يبلغ عن اعتقالات.
MENAFN23112024000205011050ID1108916747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.