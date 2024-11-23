الاحتلال يفتش منازل شرق نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منازل في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وفتشتها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حارات في بلدة بيتا، وفتشت عددا من

المنازل، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: معتصم دويكات.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن تلك القوات أجرت عمليات مداهمة وتخريب في عدة منازل ببلدة بيت دجن، خاصة في منزل المواطن ناظم عبد العزيز أبو جيش.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عسكر شرقي نابلس، وسط انتشار مكثف في المنطقة دون أن يبلغ عن اعتقالات.



