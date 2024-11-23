الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN - أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان منطقتي الحدث وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها "فورا"، تمهيدا لقصفهما.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر منصة "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مناطق الحدث، وشويفات العمروسية في منطقة الضاحية الجنوبية، الإخلاء فورا، والابتعاد عنها، لمسافة لا تقل عن 500 متر".
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و645 شهيدا، و15 ألفا و355 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.
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