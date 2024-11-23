الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN - أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان منطقتي الحدث وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها "فورا"، تمهيدا لقصفهما.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر منصة "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مناطق الحدث، وشويفات العمروسية في منطقة الضاحية الجنوبية، الإخلاء فورا، والابتعاد عنها، لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و645 شهيدا، و15 ألفا و355 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.