الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم
التاريخ
11/23/2024 2:10:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم /PNN- - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة قرى في منطقة الكفريات، جنوب طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال اقتحمت قرى: كور وكفر صور وكفر عبوش، وأجرت عمليات تفتيش
واسعة في أحيائها والأراضي الزراعية المحيطة بها والطرق التي تصلها ببعضها ومع عدد من قرى محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
MENAFN23112024000205011050ID1108916745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.