تعرض جنرال إسرائيلي في الضفة الغربية لمضايقات من مستوطنين واعتقال خمسة

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب/PNN-قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن متطرفين يهود مشتبه بهم ضايقوا رئيس القيادة المركزية الإسرائيلية في الخليل بالضفة الغربية مساء الجمعة، وأغلقوا طريقه ورددوا عبارات مهينة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على تطبيق تيليغرام إن المجموعة تعقبت الميجور جنرال آفي بلوث، الذي يقود القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” أن المشاركين وصفوا بلوث بأنه“خائن”.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة مشتبه بهم وتم تفريق المجموعة بعد ذلك بوقت قصير. وقال الجيش الإسرائيلي إنه“يدين بشدة” أعمال العنف من أي نوع ضد أفراده ويتعامل مع مثل هذه الحوادث“بأقصى درجات الشدة”.