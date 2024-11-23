تعرض جنرال إسرائيلي في الضفة الغربية لمضايقات من مستوطنين واعتقال خمسة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب/PNN-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن متطرفين يهود مشتبه بهم ضايقوا رئيس القيادة المركزية الإسرائيلية في الخليل بالضفة الغربية مساء الجمعة، وأغلقوا طريقه ورددوا عبارات مهينة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على تطبيق تيليغرام إن المجموعة تعقبت الميجور جنرال آفي بلوث، الذي يقود القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” أن المشاركين وصفوا بلوث بأنه“خائن”.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة مشتبه بهم وتم تفريق المجموعة بعد ذلك بوقت قصير. وقال الجيش الإسرائيلي إنه“يدين بشدة” أعمال العنف من أي نوع ضد أفراده ويتعامل مع مثل هذه الحوادث“بأقصى درجات الشدة”.
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