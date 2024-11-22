الدوري السعودي: (القادسية) يفوز على (النصر) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 22 - 11 (كونا) -- فاز فريق (القادسية) على مضيفه (النصر) بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) في الرياض ضمن منافسات الجولة ال 11 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (النصر) تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق النجم العالمي كريستيانو رونالدو قبل أن يدرك (القادسية) التعادل في الدقيقة 37 عن طريق لاعبه الكولومبي خوليان كينيونيس وسجل المهاجم الغابوني إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 50 لتنتهي المباراة بفوز (القادسية).
وتساوى (النصر) مع (القادسية) و(الشباب) ولكل فريق 22 نقطة حيث رفع (القادسية) رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف (الشباب) الرابع بينما تجمد رصيد (النصر) عند النقطة 22 في المركز الثالث. (النهاية)
ع ش / م م ج
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