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الدوري السعودي: (القادسية) يفوز على (النصر) بهدفين لهدف

11/22/2024 11:31:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 11 (كونا) -- فاز فريق (القادسية) على مضيفه (النصر) بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) في الرياض ضمن منافسات الجولة ال 11 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (النصر) تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق النجم العالمي كريستيانو رونالدو قبل أن يدرك (القادسية) التعادل في الدقيقة 37 عن طريق لاعبه الكولومبي خوليان كينيونيس وسجل المهاجم الغابوني إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 50 لتنتهي المباراة بفوز (القادسية).
وتساوى (النصر) مع (القادسية) و(الشباب) ولكل فريق 22 نقطة حيث رفع (القادسية) رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف (الشباب) الرابع بينما تجمد رصيد (النصر) عند النقطة 22 في المركز الثالث. (النهاية)

ع ش / م م ج





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