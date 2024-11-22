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معرض الكويت الدولي ال47 للكتاب يبرز دور جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 11 (كونا) -- خصص معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته ال47 فعالية عن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي إحدى أبرز الجوائز الداعمة للحوار الثقافي وتبادل المعرفة بين الشعوب.
وأقيمت ندوة خاصة في الرواق الثقافي في المعرض للتعريف بالجائزة التي أسستها دولة قطر وأهدافها في تعزيز التفاهم الدولي من خلال الترجمة كجسر للتواصل بين الثقافات وتم عرض لقاءات مع أبرز الفائزين في الدورات السابقة ولمحات وصور ومقاطع فيديو من جولات القائمين على الجائزة حول العالم.
وتحدث خلال الندوة التي أدارها ناصر الهيبة الناطق الرسمي والمستشار الاعلامي للجائزة الدكتورة حنان فياض وعضو الفريق الإعلامي للجائزة الدكتورة امتنان الصمادي.
وبينت الدكتورة الصمادي ان علاقة العرب بالترجمة بدأت تاريخيا منذ العصر الأموي مع خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بحكيم آل مروان الذي اهتم بالكيمياء لرغبته الشديدة في تحويل المعادن إلى ذهب وأمر بعض علماء اليونان الذين كانوا في الإسكندرية أن يترجموا له من اليونانية كتب الكيمياء كما أمرهم بترجمة (الأرغانون) وهي مجموعة كتب أرسطو في المنطق.
وقالت ان الترجمة عملية تواصل ثنائية اللغة و"ينبغي الا نغفل أن ممارسة الترجمة فعل إبداعي إذ لا توجد ترجمة جيدة لا تكون في الوقت نفسه فعلا إبداعيا بالإضافة إلى كونها فعلا إدراكيا".
وذكرت ان الترجمة بلغت عصرها الذهبي في عهد المأمون الذي كان يرسل البعثات العلمية لجلب العلوم من مواردها الأصلية في أمهات الكتب وكان يعد العصر الذهبي للترجمة في الإسلام إذ أنشأ (بيت الحكمة) في بغداد للترجمة والبحث فترجمت بعض مؤلفات أفلاطون وأرسطو وبطليموس وغيرهم.
وأفادت أن (بيت الحكمة) أصبح أول جامعة في بغداد وأعظم مكتبة في العالم الاسلامي ترعاها الدولة مؤكدة ضرورة اهتمام الدول بالترجمة لأهميتها وأهمية تقبل ثقافة الآخرين من أجل الازدهار.
واضافت ان الجائزة تحمل شعار (من العربية الى البشرية) ومعيار عملية التحكيم فيها "طبيعة النص" حيث يتم التعامل مع الترجمة على أساس النوع وليس الكم مبينة ان الجائزة تعنى بالعلوم الإنسانية دون الطبيعية كون الأخيرة تستلزم تعدد المصطلحات غير المتفق عليها وتحتاج إلى كادر تحكيم كبير.
بدورها قالت الدكتورة فياض ان الجائزة بدأت من فكرة وهي "كيف نهضت الأمة العربية" حيث كان للترجمة دور كبير جدا في نهوضها ومن هنا جاءت فكرة الجائزة واصبحت مشروعا على مستوى العالم مشيرة الى انها قائمة على الشفافية والجودة والتنوع مبينة انها تضم مجلس أمناء ولجان تحكيم دولية.
وذكرت ان الجائزة تسعى من خلال فرقها للوصول الى المترجمين في بلدان العالم وتجوب الدول للوصول اليهم وللاعلان عن الجائزة من اجل تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع النتائج والجوائز.
وبينت ان هناك مترجمين من الكبار السن والبعض لا يعرف عن الجوائز ولا يترجمون من اجلها مؤكدة ان جائزة الشيخ حمد تسعى لاشراكهم في الجائزة وتبذل مجهودا من اجل ان تصل لجميع المترجمين ولا تنتظر ان يصلوا هم لها.
وأفادت أن الجائزة تأسست عام 2015 في قطر وهي جائزة عالمية تهدف إلى تكريم المترجمين ودعم الجهود التي تسهم في بناء جسور التفاهم الثقافي والحضاري بين الشعوب من خلال الترجمة كما تهدف الى تشجيع الترجمة من وإلى اللغة العربية وإبراز أهمية الترجمة واغناء المكتبة العربية.
وعن القيمة المالية للجائزة ذكرت أن قيمتها الإجمالية تصل إلى مليوني دولار أمريكي موزعة على الفئات المختلفة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المعرض لتسليط الضوء على المبادرات الثقافية الرائدة التي تساهم في نشر قيم الحوار والسلام العالمي.
وكان معرض الكويت الدولي ال47 للكتاب انطلق يوم الاربعاء الماضي برعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ويستمر حتى 30 من نوفمبر الجاري.(النهاية)

ش ه د / ط أ ب




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