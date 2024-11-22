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رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة التزام دول الناتو برفع قدراتهم الدفاعية

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 11 (كونا)-- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة ضرورة التزام دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) برفع قدراتهم العسكرية من أجل الوقوف بجانب بعضهم في ظل التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين ستارمر وأمين عام حلف الناتو مارك روته حيث ذكر بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن الجانبين بحثا حصريا تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وأوضح البيان أن ستارمر وروته ناقشا أهمية مواصلة تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لاسيما مع دخول فصل الشتاء مضيفا أنهما تطرقا أيضا لقضية نشر قوات من كوريا الشمالية لدعم العمليات العسكرية الروسية.
وأشار إلى أن الجانبين اعتبرا هذا التطور "دليلا آخر على استحالة الفصل بين الأمن الأطلسي - الأوروبي والهندي - الهادئ".
من جانب آخر لفت البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أكد أن حكومته ستقوم قبل الربيع المقبل بنشر تفاصيل خطتها لرفع موازنة الدفاع السنوية إلى 5ر2 بالمئة من إجمالي الناتج السنوي للمملكة المتحدة. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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