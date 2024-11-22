رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة التزام دول الناتو برفع قدراتهم الدفاعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 22 - 11 (كونا)-- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة ضرورة التزام دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) برفع قدراتهم العسكرية من أجل الوقوف بجانب بعضهم في ظل التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين ستارمر وأمين عام حلف الناتو
مارك روته حيث ذكر بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن الجانبين بحثا حصريا تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وأوضح البيان أن ستارمر وروته ناقشا أهمية مواصلة تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لاسيما مع دخول فصل الشتاء مضيفا أنهما تطرقا أيضا لقضية نشر قوات من كوريا الشمالية لدعم العمليات العسكرية الروسية.
وأشار إلى أن الجانبين اعتبرا هذا التطور "دليلا آخر على استحالة الفصل بين الأمن الأطلسي - الأوروبي والهندي - الهادئ".
من جانب آخر لفت البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أكد أن حكومته ستقوم قبل الربيع المقبل بنشر تفاصيل خطتها لرفع موازنة الدفاع السنوية إلى 5ر2 بالمئة من إجمالي الناتج السنوي للمملكة المتحدة. (النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN22112024000071011013ID1108916590
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