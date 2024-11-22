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منتدى إسطنبول للطاقة يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 22 - 11 (كونا) -- اختتم منتدى إسطنبول للطاقة أعماله مساء اليوم الجمعة وسط مشاركة رسمية ودولية واسعة بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والشراكات الاستراتيجية في ضمان أمن الطاقة.
وشهد المنتدى الذي انطلق اليوم مشاركة 10 دول على مستوى وزاري إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية وأخرى غير حكومية محلية وأجنبية وأكاديميين وأسماء بارزة في دنيا الأعمال.
وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي عقد تحت شعار "مستقبل مشترك وأهداف مشتركة".
كما شارك في الجلسة الرئيسية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ومدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.
وفي الجلسة الوزارية التي حملت عنوان "التحديات والفرص من أجل مستقبل مرن" وأدارها الوزير بيرقدار تحدث وزراء الدول المشاركة في المنتدى عن الاستثمارات والدراسات والتجارب في بلدانهم وتطرقوا إلى قضايا مثل تنوع الموارد في الطاقة والطاقة المتجددة.
وشارك في الجلسة وزراء الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف والأذربيجاني برويز شهبازوف والبلغاري فلاديمير مالينوف والأوزبكستاني جورابيك ميرزامحمدوف إضافة إلى وزيرة الطاقة والتعدين الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش والنائب الأول لرئيس الوزراء الجورجي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي.
كما شهد المنتدى جلسة خاصة لشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) بعنوان "الديناميكيات الجديدة لأمن الغاز: وجهات نظر إقليمية" بجانب جلستي "التقنيات الجديدة للتحول إلى الطاقة الذكية والتطلعات المتعلقة بالوقود" و"تمويل التحول في الطاقة: التوقعات والأولويات".
في سياق متصل قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إنه بحث مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق إمكانيات العمل المشترك في حقول النفط والغاز الطبيعي.
وذكر الوزير بيرقدار في بيان عبر منصة (إكس) أنه التقى نظيره الليبي على هامش منتدى إسطنبول للطاقة الدولي.
وأضاف "خلال اللقاء قمنا بتقييم إمكانيات العمل معا في مجالات النفط والغاز الطبيعي".
وتابع بيرقدار "يمكننا الاستفادة من تجربة بلادنا في مجال التنقيب عن المحروقات من خلال تعاون ملموس من شأنه أن يعود بالنفع المشترك على البلدين". ( النهاية)

ط ا / ه س ص



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