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الكويت تطالب بإخضاع جميع منشآت الاحتلال الإسرائيلي النووية للرقابة الدولية

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 22 - 11 (كونا) -- طالبت دولة الكويت اليوم الجمعة المجتمع الدولي بإخضاع كافة المنشآت النووية للاحتلال الإسرائيلي لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام خلال مناقشة مجلس المحافظين بند القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد السفير الفصام على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التأكيد على ضرورة انضمام الاحتلال الإسرائيلي لمعاهدة عدم الانتشار بشكل فوري وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال السفير الفصام إنه على الرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر تعنت الاحتلال الإسرائيلي في رفض اخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار وذلك لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الاوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الاسلحه النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وأكد مجددا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة والمخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.
وطالب السفير الفصام في كلمة بلاده بإبقاء موضوع "القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي" قيد التداول مشيرا إلى انه لا بد أن تركز المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.
كما تطرق السفير الفصام إلى تطورات الأحداث في فلسطين التي تصاعدت بشكل خطير جدا مشيرا إلى مرور أكثر من عام على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن الهجمات العسكرية الوحشية على الأشقاء في فلسطين دون مراعاة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال حيث نشهد اليوم اتساعا لرقعة تلك الهجمات لتشمل لبنان مخلفة آثارا مماثلة من قتل للأبرياء ومعاناة إنسانية وتهجير للمدنيين.
واكد السفير الفصام على موقف دولة الكُويت المبدئي والثابت في إدانة المجازر المؤسفة التي ترتكب من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي وما خلفته آثار الدمار من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وطالب السفير الفصام في كلمته مجددا المجتمع الدولي بالضغط وبشدة لوقف هذا العدوان الصارخ والمخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية لحماية الأبرياء من الشعبين الفلسطيني واللبناني وللمحافظة على مقدراتهم التي باتت تنتهك علانية أمام مرأى ومسمع دول وشعوب العالم مؤكدا ضرورة العمل بشكل جاد لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة.
كما شدد على أن الاستهداف المتعمد لخيام النازحين وقتل الأبرياء وكذلك استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان الغاصب لا يكاد يفقه لغة السلام وجرد من مراعاة أبسط القيم الإنسانية.
وتابع السفير الكويتي في كلمته أن الوقت قد حان لوقف تلك الهجمات العسكرية الممنهجة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بصورة عاجلة مطالبا المجتمع الدولي بضرورة أن يضطلع بمسؤوليته لوقف التدمير وقتل الابرياء.
وأكد السفير الفصام ان دولة الكويت تدعم كافة المساعي الحميدة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات.
إلا انه شدد في ختام كلمته على القول إنه لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتكثيف الجهود بغية وقف عمليات إطلاق النار. (النهاية)

ع م ق / م م ج



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