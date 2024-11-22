الدوري الفرنسي .. (سان جيرمان) يهزم (تولوز) بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 22 - 11 (كونا) -- فاز المتصدر (باريس سان جيرمان) على ضيفه (تولوز) بثلاثة اهداف نظيفة في اللقاء الذي اقيم على استاد (بارك دي برانس) اليوم الجمعة ضمن الجولة ال12 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم الفريق الباريسي بهدفه الاول من خلال اللاعب جواو نيفيز بمساعدة اشرف حكيمي في اسفل يمين المرمى وذلك في الدقيقة 35 من عمر المباراة ثم نجح في تسجيل هدفين متتاليين في الشوط الثاني عن طريق المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو في وسط يمين المرمى والبرتغالي يتينيا في وسط المرمى وكان ذلك في الدقيقتين 84 و91.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 32 نقطة بينما يقع فريق (تولوز) في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.
وفي مباراة اخرى من نفس الجولة فاز الوصيف (موناكو) على منافسه (ستاد بريست) بثلاثة اهداف لهدفين ليصل رضيد الأول الى 26 نقطة في مركز الوصافة والثاني الى 13 نقطة في المركز الثاني عشر. (النهاية)
م ع / ر ج
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