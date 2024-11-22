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الولايات المتحدة تحظر سلع 29 شركة توجد مقراتها في الصين عملا بقانون منع العمل القسري للأيغور

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الجمعة إضافة 29 شركة توجد مقراتها في الصين إلى قانون منع العمل القسري للأويغور القاضي بحظر دخول سلعها ليصل بذلك إجمالي عدد الكيانات المدرجة على القائمة 107 شركات منذ بدء العمل فيه صيف العام 2022.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه اعتبارا من الإثنين المقبل "ستطبق (إدارة) الجمارك وحماية الحدود الأمريكية افتراضا قابلا للدحض مفاده أن البضائع التي تنتجها الكيانات ال29 المذكورة سيتم حظرها من دخول الولايات المتحدة نتيجة أنشطة الشركات إما بسبب الحصول على مواد من (اقليم) شينغيانغ أو العمل مع حكومة الإقليم لتجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال (العمال) الأيغور أو الكازاخ أو من قرغيزستان أو أفراد المجموعات المضطهدة الأخرى خارج المنطقة".
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تشكل "جزءا من التزام الولايات المتحدة بالقضاء على استخدام ممارسات العمل القسري في سلاسل التوريد الأمريكية وتعزيز المساءلة عن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الأيغور وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية".
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في تصريح تضمنه البيان إن "العمل القسري يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية وقد طبقت وزارة الأمن الداخلي بقوة قانون منع العمل القسري للأيغور ومنعت السلع المصنوعة من خلال العمل القسري من دخول بلدنا".
وأضاف مايوركاس أنه سيتم "التحقيق مع أكثر من 100 جهة فاعلة سيئة وفضحها ومساعدة الشركات الأمريكية على تجنب الاستفادة عن غير قصد من هذا الشكل الحديث من العبودية" موضحا أنه "إلى جانب حكومتنا وصناعتنا وشركائنا من المجتمع المدني تحرز الولايات المتحدة تقدما نحو القضاء على العمل القسري مع دعم العدالة الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة".
من جانبه قال وكيل وزارة الأمن الداخلي للسياسات روبرت سيلفرز الذي يشغل منصب رئيس فرقة العمل الفيدرالية لإنفاذ قانون العمل القسري إن "هذه الإجراءات توضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع العمل القسري في البضائع التي تدخل أسواقنا".
وأوضح سيلفرز أن قانون منع العمل القسري للأيغور "يعد أداة قوية في مكافحة العمل القسري ونحن نستخدمه إلى أقصى حد ونحث الشركات على تحمل المسؤولية ومعرفة سلاسل التوريد الخاصة بها والتصرف بشكل أخلاقي".
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت أواخر يونيو 2022 حظر الواردات القادمة من الصين والتي تم خلال إنتاجها بشكل كلي أو جزئي تسخير عمالة قسرية من أقلية الأيغور المسلمة.
وجاء هذا الإجراء بموجب استراتيجية إنفاذ قانون الأيغور لمنع العمل القسري التي تم الإعلان عنها في 17 يونيو 2022 والتي تشارك فيها سبع وكالات فيدرالية بينها وزارة العمل. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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