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بيانات حكومية تظهر تجاوز الدين القومي الأمريكي 36 تريليون دولار

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة تجاوز الدين القومي الأمريكي 36 تريليون دولار في وتيرة سريعة بحيث ارتفع بمقدار تريليون دولار منذ أواخر يوليو الماضي.
جاء ذلك وفقا لموقع (البيانات المالية) التابع لوزارة الخزانة والذي يوفر تحديثات يومية حول دين الوطني الأمريكي الذي يعرف بأنه "إجمالي مبلغ الاقتراض المستحق للحكومة الفيدرالية الأمريكية المتراكم على مدار تاريخ الولايات المتحدة".
ويتألف هذا الدين من أنواع مختلفة من الديون كالأوراق المالية غير القابلة للتداول أو القابلة للتداول سواء كانت ديونا يحتفظ بها الجمهور أو ديونا تحتفظ بها الحكومة نفسها (المعروفة باسم الديون الداخلية).
ويسمح الدين الوطني للحكومة الفيدرالية دفع ثمن البرامج والخدمات المهمة للجمهور الأمريكي.
وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد أقر في يونيو من عام 2023 اتفاقا لرفع سقف الدين الوطني وهو ما سيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها الفيدرالية حتى بداية العام 2025.
وكان لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين دور كبير في الحث على رفع سقف الدين الفيدرالي إذ حذرت مرارا من حدوث "كارثة اقتصادية" إذا لم يوافق الكونغرس على ذلك الاجراء للحيلولة دون تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وأعلنت اتخاذ إجراءات "استثنائية" يتم بموجبها تحويل الأموال الحكومية لمنع حصول إغلاق حكومي والتخلف عن سداد الدين الفيدرالي.
يذكر أنه تم تعديل سقف الدين الفيدرالي بالفعل أكثر من 100 مرة منذ الحرب العالمية الثانية من ضمنها ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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