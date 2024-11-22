بيانات حكومية تظهر تجاوز الدين القومي الأمريكي 36 تريليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة تجاوز الدين القومي الأمريكي 36 تريليون دولار في وتيرة سريعة بحيث ارتفع بمقدار تريليون دولار منذ أواخر يوليو الماضي.
جاء ذلك وفقا لموقع (البيانات المالية) التابع لوزارة الخزانة والذي يوفر تحديثات يومية حول دين الوطني الأمريكي الذي يعرف بأنه "إجمالي مبلغ الاقتراض المستحق للحكومة الفيدرالية الأمريكية المتراكم على مدار تاريخ الولايات المتحدة".
ويتألف هذا الدين من أنواع مختلفة من الديون كالأوراق المالية غير القابلة للتداول أو القابلة للتداول سواء كانت ديونا يحتفظ بها الجمهور أو ديونا تحتفظ بها الحكومة نفسها (المعروفة باسم الديون الداخلية).
ويسمح الدين الوطني للحكومة الفيدرالية دفع ثمن البرامج والخدمات المهمة للجمهور الأمريكي.
وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد أقر في يونيو من عام 2023 اتفاقا لرفع سقف الدين الوطني وهو ما سيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها الفيدرالية حتى بداية العام 2025.
وكان لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين دور كبير في الحث على رفع سقف الدين الفيدرالي إذ حذرت مرارا من حدوث "كارثة اقتصادية" إذا لم يوافق الكونغرس على ذلك الاجراء للحيلولة دون تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وأعلنت اتخاذ إجراءات "استثنائية" يتم بموجبها تحويل الأموال الحكومية لمنع حصول إغلاق حكومي والتخلف عن سداد الدين الفيدرالي.
يذكر أنه تم تعديل سقف الدين الفيدرالي بالفعل أكثر من 100 مرة منذ الحرب العالمية الثانية من ضمنها ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN22112024000071011013ID1108916585
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