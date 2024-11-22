(وول ستريت).. ارتفاع جماعي للأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 22 - 11 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة تعاملات الأسبوع في بورصة (وول ستريت) على ارتفاع جماعي بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية مع إقبال المستثمرين على الأسهم التي قد تستفيد من الاقتصاد المتسارع.
وارتفع كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) 16ر426 نقطة أو 97ر0 بالمئة ومؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 63ر20 نقطة أو 35ر0 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) 23ر31 نقطة أو 16ر0 بالمئة.
وتسير جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة على الطريق الصحيح لأسبوع إيجابي بقيادة مؤشر (ناسداك المركب) الذي حقق مكاسب بنسبة 56ر1 بالمئة وهذا تغيير عن الأسبوع الماضي عندما توقفت مسيرة (وول ستريت) بعد الانتخابات الرئاسية بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
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