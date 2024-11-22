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(وول ستريت).. ارتفاع جماعي للأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأسبوع

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 11 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة تعاملات الأسبوع في بورصة (وول ستريت) على ارتفاع جماعي بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية مع إقبال المستثمرين على الأسهم التي قد تستفيد من الاقتصاد المتسارع.
وارتفع كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) 16ر426 نقطة أو 97ر0 بالمئة ومؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 63ر20 نقطة أو 35ر0 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) 23ر31 نقطة أو 16ر0 بالمئة.
وتسير جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة على الطريق الصحيح لأسبوع إيجابي بقيادة مؤشر (ناسداك المركب) الذي حقق مكاسب بنسبة 56ر1 بالمئة وهذا تغيير عن الأسبوع الماضي عندما توقفت مسيرة (وول ستريت) بعد الانتخابات الرئاسية بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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