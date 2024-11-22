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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/22/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – إيران تعلن أنها ستزيد قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم "بشكل ملحوظ" وذلك ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقدها رسميا بسبب "عدم تعاونها" بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

لندن - إدارة مطار (غاتويك) جنوبي لندن تعلن إغلاق المحطة الجنوبية للمطار بسبب "طرد مشبوه خطر" في منطقة فرز الأمتعة وإخلاء المكان قبل أن تعلن بعد عدة ساعات عن انتهاء العملية الأمنية.

إسلام آباد - السلطات الباكستانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من الحافلات في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان أمس الخميس إلى 42 قتيلا وأكثر من 30 مصابا.

اربيل - خلية الإعلام الأمني العراقي التابعة لقيادة العمليات المشتركة تعلن قتل اثنين ينتميات لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة كركوك شمال العراق.

نيودلهي - وسائل إعلام هندية تقول إن عشرة مسلحين ماويين قتلوا بنيران القوات الهندية خلال مواجهات في ولاية (تشاتيسجار) وسط البلاد. (النهاية) ر ج

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