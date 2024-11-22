40 % من الموظفين يتشاركون أجهزة العمل مع أطفالهم - جريدة الوطن السعودية

في ظل المناخ الحالي للأمن السيبراني، ومع تعقيدات القوى العاملة التي تعمل بنظام العمل الهجين، لا يزال صناع القرار في مجال المعلومات يواجهون تحدياً كبيراً في ما يتعلق بتأمين مكان العمل بالكامل. وكشفت دراسة جديدة لشركة سيسكو أن 40% من الأمهات والآباء الذين يتشاركون أجهزتهم الخاصة بالعمل مع أطفالهم في المملكة العربية السعودية، يسمحون لأطفالهم بالوصول غير الخاضع للإشراف، مع معرفة الأطفال برموز المرور بشكل كامل. وحتى من بين أولئك الذين لا يحصلون على رموز المرور من ذويهم، فإن 56% منهم يستخدمون الأجهزة من دون إشراف.

تقديم الراحة على الأمان

ويشير استطلاع الرأي إلى قيام 97% من الأمهات والآباء العاملين بمشاركة جهازٍ شخصيٍ يستخدمونه في العمل مع أطفالهم خلال الأشهر الستة الماضية في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه النسبة الكبيرة مدى حاجة فرق تكنولوجيا المعلومات إلى مراعاة أكثر من مجرد المخاطر الأمنية التقليدية، إذ إنهم بحاجة إلى النظر على نطاق أوسع في القضايا التي تنشأ في بيئات العالم الحقيقي الفوضوية، وكيف يظل تقديم الراحة على الأمان أمراً ينطوي على مخاطر جدية ويشكل تهديداً حقيقياً.

ومن بين أولئك الذين يتشاركون أجهزة العمل مع أطفالهم، أظهر استطلاع الرأي انخفاضاً في استخدام عوامل أمن فعالة، إذ يستخدم 30% فقط المصادقة متعددة العوامل للمهام المهمة، بينما يعتمد 56% ببساطة على كلمات مرور يعتبرونها ((قوية)).

ومع مشاركة أكثر من ثلثي الأجهزة المنزلية المتصلة بين أفراد الأسرة (75% حالياً مقارنة مع 65% قبل عامين)، فقد حان الوقت لتسليط الضوء على أفضل الممارسات، ومراقبة النشاط الذي يتم عبر الأجهزة، سواء المُدارة أو غير المُدارة، الثابتة أو المحمولة، للتأكد من عدم تراخي الأمن.

نصائح للتخفيف من مخاطر الأمن السيبراني الناجمة عن مشاركة الأجهزة:

1. السماح بإنشاء حسابات مستخدمين ضيوف. اسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات مستخدمين ضيوف على الأجهزة للسماح لأفراد الأسرة باستخدام مقيد دون الوصول إلى أنظمة العمل، ولكن بما يتيح لهم الاستفادة من الحماية السيبرانية القوية للشركات. ورغم أن السماح بحسابات الضيوف ليس أمراً مثالياً، ولكنه أفضل من وجود مستخدمين غير مصرح لهم بالوصول الكامل إلى الجهاز.

2. تنفيذ المصادقة متعددة العوامل أو المصادقة ثنائية العوامل. فعندما يقوم مستخدم بالوصول إلى تطبيق أو نظام جديد، يجب التأكد من أن المستخدم كان ينوي تنفيذ الإجراء من خلال المصادقة متعددة العوامل أو المصادقة ثنائية العوامل أو من خلال التعرف البيومتري. ومن المؤكد أن خطوة التحقق الإضافية البسيطة هذه ستمنع الأطفال الفضوليين من الوصول إلى الأنظمة الحساسة.

3. حافظ على حماية بيانات العمل الحساسة. لا تخضع جميع البيانات لمتطلبات أمنية متساوية، لذا من الضروري حماية البيانات الحساسة بعناصر إضافية مثل وصول الشبكة القائم على مبدأ انعدام الثقة (ZTNA)، أو الشبكة الخاصة الافتراضية VPN، أو المصادقة متعددة العوامل أو المصادقة ثنائية العوامل بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة المستخدم الأصلي للجهاز.

4. النسخ الاحتياطي. تشكل بيئة المنزل العائلية خطراً على الأجهزة الإلكترونية. فالقهوة المنسكبة أو عصير الليمون أو الطلاء قد يؤدي بسهولة إلى تعطيل الجهاز، كما قد يتضرر الجهاز أيضاً عند سقوطه من ارتفاع على أرضية المطبخ المبلطة. ولذلك فإن ضمان عدم فقد البيانات المهمة وإمكانية استعادة الأجهزة البديلة بسهولة للبيانات التي تم نسخها احتياطياً هو أمر في غاية الأهمية للحفاظ على استمرار العمل الهجين.

5. توعية المستخدمين بشأن الأمن السيبراني. يعمد مجرمو الإنترنت إلى إيجاد طرق لتقويض الحماية الأمنية إذا وجدوا أن هذه الحماية تعيق أهدافهم. لذلك يجب التأكد من أن المستخدمين على دراية بأهمية الأمن السيبراني، والعواقب المترتبة على ارتكاب الأخطاء، وكذلك التهديدات والهجمات الشائعة. وتساعد السياسات البسيطة المعززة بالعقوبات في حالة التجاوزات، المستخدمين على فهم ما هو مقبول وما هو غير مقبول في هذا المجال.

asf:

40 % من الأمهات والآباء في المملكة يسمحون لأطفالهم بالوصول غير الخاضع للإشراف إلى الأجهزة المستخدمة في العمل.

56 % من الأطفال يستخدمون هذه الأجهزة دون إشراف، حتى لو لم يعرفوا رموز المرور.

97 % من الأمهات والآباء شاركوا أجهزتهم الشخصية مع أطفالهم خلال الأشهر الستة الماضية.

30 % فقط يستخدمون المصادقة متعددة العوامل

56 % يعتمد على كلمات مرور ((قوية)).

أفضل الممارسات للتخفيف من مخاطر الأمن السيبراني

1. حسابات مستخدمين ضيوف:

أنشئ حسابات ضيوف على الأجهزة لتقييد وصول أفراد العائلة.

2. المصادقة متعددة العوامل:

تفعيل التحقق عبر المصادقة متعددة العوامل أو التعرف البيومتري لحماية الأنظمة.

3. حماية البيانات الحساسة:

استخدام VPN أو تقنيات انعدام الثقة (ZTNA) لحماية البيانات.

4. النسخ الاحتياطي:

تأكد من نسخ البيانات المهمة احتياطياً للحفاظ على العمل.

5. توعية المستخدمين:

تدريب الموظفين على أهمية الأمن السيبراني ومعرفة التهديدات.