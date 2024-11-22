ولاية اميركية تدخل الإنجيل في المناهج الدراسية

MENAFN - Khaberni) خبرني - وافق مجلس بولاية تكساس الأمريكية على إدخال تعاليم الكتاب المقدس بمنهج دراسي اختياري للمدارس الابتدائية بدءاً من العام المقبل.

وسيكون اعتماد المنهج الذي وافق عليه مجلس التعليم بولاية تكساس، التي يسيطر عليها الجمهوريون المنتخبون، اختيارياً بالنسبة للمدارس، ولكنها ستحصل على تمويل إضافي إذا فعلت ذلك.



ويمكن أن تصل المواد التي سيتم إدراجها في الفصل الدراسي في مطلع العام الدراسي المقبل.

وأعرب الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت عن دعمه لخطط المنهج الدراسي المقترحة، التي قدمتها وكالة التعليم بالولاية التي تشرف على أكثر من 5 ملايين طالب في تكساس العامة.