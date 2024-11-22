ولاية اميركية تدخل الإنجيل في المناهج الدراسية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وافق مجلس التعليم
بولاية تكساس الأمريكية على إدخال تعاليم الكتاب المقدس بمنهج دراسي اختياري للمدارس الابتدائية بدءاً من العام المقبل.
وسيكون اعتماد المنهج الذي وافق عليه مجلس التعليم بولاية تكساس، التي يسيطر عليها الجمهوريون المنتخبون، اختيارياً بالنسبة للمدارس، ولكنها ستحصل على تمويل إضافي إذا فعلت ذلك.
ويمكن أن تصل المواد التي سيتم إدراجها في الفصل الدراسي في مطلع العام الدراسي المقبل.
وأعرب الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت عن دعمه لخطط المنهج الدراسي المقترحة، التي قدمتها وكالة التعليم بالولاية التي تشرف على أكثر من 5 ملايين طالب في مدارس تكساس العامة.
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