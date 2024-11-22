Saturday, 23 November 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولاية اميركية تدخل الإنجيل في المناهج الدراسية

11/22/2024 8:08:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وافق مجلس التعليم بولاية تكساس الأمريكية على إدخال تعاليم الكتاب المقدس بمنهج دراسي اختياري للمدارس الابتدائية بدءاً من العام المقبل.

وسيكون اعتماد المنهج الذي وافق عليه مجلس التعليم بولاية تكساس، التي يسيطر عليها الجمهوريون المنتخبون، اختيارياً بالنسبة للمدارس، ولكنها ستحصل على تمويل إضافي إذا فعلت ذلك.

ويمكن أن تصل المواد التي سيتم إدراجها في الفصل الدراسي في مطلع العام الدراسي المقبل.

وأعرب الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت عن دعمه لخطط المنهج الدراسي المقترحة، التي قدمتها وكالة التعليم بالولاية التي تشرف على أكثر من 5 ملايين طالب في مدارس تكساس العامة.

MENAFN22112024000151011027ID1108916424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث