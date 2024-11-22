840 قرار تسفير مكتبي بحق عمال وافدين خلال 10 أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 840 قرارا، في حين ألغي 53 قرارا منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل.

وأما بالنسبة للعمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، فبلغ عددهم 374 عاملا للفترة نفسها، بحسب الغد.

وبلغ عدد العمال غير الأردنيين الملغى تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 204 عمال، فيما بلغ عدد العمال المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 31 عاملا. وأشارت الوزارة إلى أن عدد العمال غير الأردنيين الملغى تسفيرهم جاء حسب قرار رقم 7/2020 الصادر بتاريخ 11/2/2020، وأنه تم إيقاف الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام خلال شهر رمضان المبارك.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات - على الأقل - من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.

وأما بالنسبة لمطالبات عمال وافدين مقيمين من أجل تقسيط المبالغ المتراكمة عليهم لإصدار تصاريح العمل، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود إن المبالغ المستحقة على العامل لا يوجد حق بتخفيضها أو تقسيطها أو إعفائها أو تأجيلها.

وبين الزيود لـ "الغد" أن جميع المبالغ المستحقة على هؤلاء العمال يجب دفعها مرة واحدة.

وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.

وقرر وزير العمل خالد البكار اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/ 12/ 2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل منتهية المفعول.

وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.

ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.