محاولات نيابية لإلغاء برنامج ((مزايا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬حيث‭ ‬شابته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلبيات،‭ ‬ولم‭ ‬يضع‭ ‬حلاً‭ ‬لقوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬الطويلة،‭ ‬مطالبين‭ ‬بإنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬سلبيات‭ ‬البرنامج،‭ ‬منها‭ ‬الوقت‭ ‬الطويل‭ ‬المستغرق‭ ‬لمعالجة‭ ‬الطلبات،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الفوائد‭ ‬المصرفية،‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬برنامج‭ ‬إسكاني‭ ‬آخر‭ ‬يحقق‭ ‬تطلّعات‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويوفر‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬ويتناسب‭ ‬وظروفهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمعيشية‭ ‬والمالية‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬فكرة‭ ‬برنامج‭ (‬مزايا‭) ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬المواطن‭ ‬باختيار‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬المناسبة‭ ‬له،‭ ‬واختيار‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ (‬البنوك‭) ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬لتمويله،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بدعم‭ ‬مبلغ‭ ‬القسط‭ ‬الشهري،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014م‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لعدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القائمة،‭ ‬وللمتقدّمين‭ ‬الجدد‭ ‬لمنحهم‭ ‬خيار‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬فورية،‭ ‬وتم‭ ‬اعتماده‭ ‬كخدمة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015م،‭ ‬حيث‭ ‬يلتزم‭ ‬المنتفع‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬بسداد‭ ‬قسط‭ ‬شهري‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬ربع‭ ‬دخله‭ ‬الشهري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بسداد‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬ربع‭ ‬دخل‭ ‬المنتفع‭ ‬الشهري‭ ‬والقسط‭ ‬المستحق‭ ‬للبنك‭ ‬المموّل،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬دعماً‭ ‬حكومياً‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬تمويلية‭ ‬تتسم‭ ‬بالتنوع‭ ‬والمرونة،‭ ‬وتلائم‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الشرائح‭ ‬المجتمعية‭ ‬المختلفة‭ ‬وهي‭ (‬خدمة‭ ‬تسهيل‭ ‬عقاري،‭ ‬خدمة‭ ‬تسهيل‭ ‬البيت‭ ‬العود،‭ ‬خدمة‭ ‬تسهيل‭ ‬تعاون،‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬‮«‬الفئة‭ ‬المستحدثة‮»‬‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬وفرت‭ ‬هذه‭ ‬التمويلات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬المتنوّعة‭ ‬وهي‭: (‬شراء‭ ‬مسكن،‭ ‬شراء‭ ‬أرض،‭ ‬شراء‭ ‬أرض‭ ‬وبناؤها،‭ ‬شراء‭ ‬مبنى‭ ‬والإضافة‭ ‬عليه،‭ ‬بناء‭ ‬مسكن،‭ ‬والإضافة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قائم‭)‬،‭ ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بكونها‭ ‬فورية،‭ ‬وذات‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تضمن‭ ‬للمواطن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المسكن‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار،‭ ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬استحداث‭ ‬مبادرات‭ ‬برفع‭ ‬السقوف‭ ‬الخاصة‭ ‬بتلك‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬بما‭ ‬يحقّق‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المسكن‭ ‬المناسب‭ ‬بخدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬مناسبة‭ ‬ومدعومة،‭ ‬وتمثلت‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للتمويل‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ (‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينارٍ‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬تؤهّلهم‭ ‬رواتبهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬واعتبار‭ ‬الفارق‭ ‬المترتّب‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬التمويل‭ ‬بمثابة‭ ‬منحة‭ ‬لا‭ ‬يسدّد‭ ‬عنها‭ ‬المواطن‭ ‬أيّ‭ ‬أقساط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لقيمة‭ ‬التمويل‭ ‬إلى‭ (‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينارٍ‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تضمن‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬الجديدة‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬تمويل‭ ‬ممكن‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬حكومي‭ ‬محدّد‭ ‬ومُعتمد‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬دخل‭ ‬المواطن‭ ‬وبالنسبة‭ ‬المحدّدة‭ ‬للاستقطاع‭ ‬الشهري‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬عدم‭ ‬ممانعتها‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬تمويل‭ (‬تسهيل‭)‬،‭ ‬باعتباره‭ ‬يوفر‭ ‬خدمات‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعاً‭ ‬ومرونة‭ ‬للمواطنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الملائم،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬بديلاً‭ ‬لاشتراطات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭.‬

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