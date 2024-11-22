Saturday, 23 November 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاولات نيابية لإلغاء برنامج ((مزايا))

11/22/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إلغاء‭ ‬برنامج‭ (‬مزايا‭) ‬واستبداله‭ ‬ببرنامج‭ ‬إسكاني‭ ‬آخر‭ ‬يستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬المقاصد‭ ‬الدستورية،‭ ‬ويكفل‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬بشروط‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمعيشية‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭.‬

وأكد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬حيث‭ ‬شابته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلبيات،‭ ‬ولم‭ ‬يضع‭ ‬حلاً‭ ‬لقوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬الطويلة،‭ ‬مطالبين‭ ‬بإنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬سلبيات‭ ‬البرنامج،‭ ‬منها‭ ‬الوقت‭ ‬الطويل‭ ‬المستغرق‭ ‬لمعالجة‭ ‬الطلبات،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الفوائد‭ ‬المصرفية،‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬برنامج‭ ‬إسكاني‭ ‬آخر‭ ‬يحقق‭ ‬تطلّعات‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويوفر‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬ويتناسب‭ ‬وظروفهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمعيشية‭ ‬والمالية‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬فكرة‭ ‬برنامج‭ (‬مزايا‭) ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬المواطن‭ ‬باختيار‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬المناسبة‭ ‬له،‭ ‬واختيار‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ (‬البنوك‭) ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬لتمويله،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بدعم‭ ‬مبلغ‭ ‬القسط‭ ‬الشهري،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014م‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لعدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القائمة،‭ ‬وللمتقدّمين‭ ‬الجدد‭ ‬لمنحهم‭ ‬خيار‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬فورية،‭ ‬وتم‭ ‬اعتماده‭ ‬كخدمة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015م،‭ ‬حيث‭ ‬يلتزم‭ ‬المنتفع‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬بسداد‭ ‬قسط‭ ‬شهري‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬ربع‭ ‬دخله‭ ‬الشهري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بسداد‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬ربع‭ ‬دخل‭ ‬المنتفع‭ ‬الشهري‭ ‬والقسط‭ ‬المستحق‭ ‬للبنك‭ ‬المموّل،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬دعماً‭ ‬حكومياً‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬تمويلية‭ ‬تتسم‭ ‬بالتنوع‭ ‬والمرونة،‭ ‬وتلائم‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الشرائح‭ ‬المجتمعية‭ ‬المختلفة‭ ‬وهي‭ (‬خدمة‭ ‬تسهيل‭ ‬عقاري،‭ ‬خدمة‭ ‬تسهيل‭ ‬البيت‭ ‬العود،‭ ‬خدمة‭ ‬تسهيل‭ ‬تعاون،‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬‮«‬الفئة‭ ‬المستحدثة‮»‬‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬وفرت‭ ‬هذه‭ ‬التمويلات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬المتنوّعة‭ ‬وهي‭: (‬شراء‭ ‬مسكن،‭ ‬شراء‭ ‬أرض،‭ ‬شراء‭ ‬أرض‭ ‬وبناؤها،‭ ‬شراء‭ ‬مبنى‭ ‬والإضافة‭ ‬عليه،‭ ‬بناء‭ ‬مسكن،‭ ‬والإضافة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قائم‭)‬،‭ ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بكونها‭ ‬فورية،‭ ‬وذات‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تضمن‭ ‬للمواطن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المسكن‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار،‭ ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬استحداث‭ ‬مبادرات‭ ‬برفع‭ ‬السقوف‭ ‬الخاصة‭ ‬بتلك‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬بما‭ ‬يحقّق‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المسكن‭ ‬المناسب‭ ‬بخدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬مناسبة‭ ‬ومدعومة،‭ ‬وتمثلت‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للتمويل‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ (‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينارٍ‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬تؤهّلهم‭ ‬رواتبهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬واعتبار‭ ‬الفارق‭ ‬المترتّب‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬التمويل‭ ‬بمثابة‭ ‬منحة‭ ‬لا‭ ‬يسدّد‭ ‬عنها‭ ‬المواطن‭ ‬أيّ‭ ‬أقساط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لقيمة‭ ‬التمويل‭ ‬إلى‭ (‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينارٍ‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تضمن‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬الجديدة‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬تمويل‭ ‬ممكن‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬حكومي‭ ‬محدّد‭ ‬ومُعتمد‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬دخل‭ ‬المواطن‭ ‬وبالنسبة‭ ‬المحدّدة‭ ‬للاستقطاع‭ ‬الشهري‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬عدم‭ ‬ممانعتها‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬تمويل‭ (‬تسهيل‭)‬،‭ ‬باعتباره‭ ‬يوفر‭ ‬خدمات‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعاً‭ ‬ومرونة‭ ‬للمواطنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الملائم،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬بديلاً‭ ‬لاشتراطات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭.‬

كلمات دالة

MENAFN22112024000055011008ID1108916400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث