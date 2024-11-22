اقتراح نيابي لتخصيص أرض ((فضاء)) بالعاصمة لشقق إسكانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض مدرستي الخنساء وابن سينا سابقاً لإنشاء شقق إسكانية تخدم أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وذلك لإيجاد حل للمشكلة الإسكانية بالنسبة الى أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، خصوصاً أصحاب الطلبات ممّن طال انتظارهم، ولفترات تجاوزت الخمسة عشر عاماً للحصول على الخدمات الإسكانية وخصوصاً الوحدات السكنية.
وشدد مقدمو الاقتراح على ضرورة إيجاد حل أو إقامة مشروع إسكاني خاص بأهالي الدائرة الثانية من محافظة العاصمة، والإسراع في تلبية الطلبات القديمة التي تكون لها الأولوية في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ظروف أصحابها، وعدم وجود امتدادات للدائرة لإقامة مشاريع إسكانية عليها، بالإضافة إلى عدم وجود مشاريع إسكانية تلبّي التطوّر الديموغرافي في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة التي تتميز بتركيبة سكانية محافظة وعدم الانتقال إلى مناطق أخرى، وحل المشكلة الإسكانية لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، حيث تعاني الدائرة من شح الأراضي المخصّصة للمشاريع الخدمية والإسكانية.
وقالت اللجنة إنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم منذ العام الماضي لطلب مرئياتهم بخصوص المقترح برغبة ولم تتسلم اللجنة الرد حتى الآن.
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