اقتراح نيابي لتخصيص أرض ((فضاء)) بالعاصمة لشقق إسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وشدد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬مشروع‭ ‬إسكاني‭ ‬خاص‭ ‬بأهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬ظروف‭ ‬أصحابها،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬امتدادات‭ ‬للدائرة‭ ‬لإقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬عليها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬تلبّي‭ ‬التطوّر‭ ‬الديموغرافي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بتركيبة‭ ‬سكانية‭ ‬محافظة‭ ‬وعدم‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬وحل‭ ‬المشكلة‭ ‬الإسكانية‭ ‬لأهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬الدائرة‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬الأراضي‭ ‬المخصّصة‭ ‬للمشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والإسكانية‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬مخاطبة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لطلب‭ ‬مرئياتهم‭ ‬بخصوص‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة‭ ‬ولم‭ ‬تتسلم‭ ‬اللجنة‭ ‬الرد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

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