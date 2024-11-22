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النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

11/22/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬موزة‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاستئناف‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬المرافعات،‭ ‬بحضور‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الحمادي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬وحدة‭ ‬المرافعات،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬التقرير‭ ‬الدوري‭ ‬الأول‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوحدة‭.‬

واستعرضت‭ ‬رئيس‭ ‬الوحدة‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬والإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الترافع‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬الوحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬المرافعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬التقرير‭ ‬عرضاً‭ ‬للأمور‭ ‬المستحدثة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تفعليها‭ ‬في‭ ‬الوحدة،‭ ‬مع‭ ‬إبراز‭ ‬مرئياتها‭ ‬والخطة‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وحدة‭ ‬المرافعات‭ ‬أنشئت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬وتُعنى‭ ‬بتمثيل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الجنائية‭. ‬كما‭ ‬تختص‭ ‬الوحدة‭ ‬باتباع‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬المرافعات‭ ‬ومتابعة‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الجنائية‭ ‬ومراجعة‭ ‬ودراسة‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إشرافها‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭.‬

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