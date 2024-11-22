النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام موزة النعار رئيس نيابة الاستئناف والمشرف على وحدة المرافعات، بحضور المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي وعدد من أعضاء وحدة المرافعات، حيث قدمت التقرير الدوري الأول نصف السنوي للوحدة.
واستعرضت رئيس الوحدة أبرز الإنجازات والإحصائيات التي تم تحقيقها منذ إنشاء الوحدة في مايو الماضي، بما في ذلك القضايا التي تم الترافع فيها من قبل أعضاء الوحدة، بالإضافة إلى عرض المرافعات الإلكترونية المقدمة من قبل أعضاء النيابة العامة.
كما تضمن التقرير عرضاً للأمور المستحدثة التي تم تفعليها في الوحدة، مع إبراز مرئياتها والخطة المستقبلية التي تتماشى مع رؤية النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن وحدة المرافعات أنشئت في مايو الماضي بقرار من النائب العام، وتُعنى بتمثيل النيابة العامة في القضايا أمام المحاكم الجنائية. كما تختص الوحدة باتباع الأساليب الحديثة في المرافعات ومتابعة كافة القضايا أمام المحاكم الجنائية ومراجعة ودراسة ما يصدر فيها من أحكام علاوة على إشرافها على تنفيذ الأحكام التي تصدر في الجلسات.
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