Saturday, 23 November 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النواب يطالب بإلغاء الفوائد ((الربوية)) على القروض الإسكانية

11/22/2024 7:18:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬


وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بتعديل‭ ‬نظام‭ ‬المعاملات‭ ‬في‭ ‬قروض‭ ‬الإسكان‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وإلغاء‭ ‬الفوائد‭ ‬الربوية‭ ‬المأخوذة‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬الإسكان‭ ‬وذلك‭ ‬لمخالفتها‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬موضوع‭ ‬السكن‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬هموم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وإن‭ ‬كل‭ ‬رب‭ ‬أسرة‭ ‬إما‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الانتظار‭ ‬لاستحقاق‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬وإما‭ ‬مستفيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وارتباط‭ ‬غالبية‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬بمعاملات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬مالي‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التعامل‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬تعاملاً‭ ‬به‭ ‬حُرمة‭ ‬أو‭ ‬شبهة‭ ‬شرعية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خيار‭ ‬للمستفيد‭ ‬لتفادي‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشبهة‭ ‬أو‭ ‬الحرمة‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬أُسِّس‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬استفادة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬تعاملات‭ ‬بها‭ ‬حرمة‭ ‬أو‭ ‬شبهة‭ ‬شرعية،‭ ‬ويرمي‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬المعاملات‭ ‬لتكون‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بإلغاء‭ ‬الفوائد‭ ‬الربوية،‭ ‬حيث‭ ‬نوهت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬المبادئ‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬معاملات‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬ينتهج‭ ‬صيغ‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسلامية‭ (‬الإجارة‭ ‬المنتهية‭ ‬بالتمليك،‭ ‬الإجارة‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالذمة‭ ‬المنتهية‭ ‬بالتمليك،‭ ‬الاستصناع‭ ‬المعكوس‭)‬،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المستمد‭ ‬من‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسكاني‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬كافة‭ ‬معاملات‭ ‬المنتفعين‭ ‬تتمّ‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬متكامل‭ ‬يعتمد‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬الإسلامي‭ ‬والمعايير‭ ‬الشرعية‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬التمويلات‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬فإن‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬ملتزم‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬رقابة‭ ‬شرعية‭ ‬وتعيين‭ ‬مراقب‭ ‬شرعي‭ ‬داخلي،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬تدقيق‭ ‬معاملات‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2009‭ ‬وتختص‭ ‬بالرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬التمليك‭ ‬والتأجير‭ ‬تُقدم‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬انتفاع‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الشرعي،‭ ‬ولا‭ ‬تحمل‭ ‬أي‭ ‬شبهة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬الرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تُحتسَب‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬وصف‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ونوّهت‭ ‬بأنّه‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬الشرعية‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فإنّ‭ ‬الزيادة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬التكلفة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬ربح‭ ‬وليست‭ ‬ربا،‭ ‬ولا‭ ‬يطول‭ ‬هذا‭ ‬الربح‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬شرعية‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬تقدم‭ ‬للمواطن‭ ‬مسكناً‭ ‬بسعر‭ ‬مدعوم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬تتحمل‭ ‬كلفة‭ ‬الاقتراض‭ ‬بمعدل‭ ‬فائدة‭ ‬أعلى‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتمثل‭ ‬الرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬المذكورة‭ ‬مصدراً‭ ‬لسداد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬الاقتراض‭ ‬المذكورة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الكرام‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬والسُّبل‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬منفعة‭ ‬المواطن‭ ‬بتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬له‭ ‬ولأسرته،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للمنتفع‭ ‬بتحديد‭ ‬أقساط‭ ‬شهرية‭ ‬ميسرة،‭ ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬الأوضاع‭ ‬المالية‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للقسط‭ ‬الشهري،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخفيضه‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬المواطن‭.‬

ونوهت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تطبيق‭ ‬الاقتراح‭ ‬سوف‭ ‬يؤثِّر‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يترتّب‭ ‬عليه‭ ‬تأخير‭ ‬انتفاع‭ ‬المواطنين‭ ‬المدرجين‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وإنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬والبنك‭ ‬سيتعرضان‭ ‬لتقليص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مواردهما‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬استحصال‭ ‬الأقساط‭.‬

كلمات دالة

MENAFN22112024000055011008ID1108916396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث