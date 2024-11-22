النواب يطالب بإلغاء الفوائد ((الربوية)) على القروض الإسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بتعديل‭ ‬نظام‭ ‬المعاملات‭ ‬في‭ ‬قروض‭ ‬الإسكان‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وإلغاء‭ ‬الفوائد‭ ‬الربوية‭ ‬المأخوذة‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬الإسكان‭ ‬وذلك‭ ‬لمخالفتها‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬موضوع‭ ‬السكن‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬هموم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وإن‭ ‬كل‭ ‬رب‭ ‬أسرة‭ ‬إما‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الانتظار‭ ‬لاستحقاق‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬وإما‭ ‬مستفيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وارتباط‭ ‬غالبية‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬بمعاملات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬مالي‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التعامل‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬تعاملاً‭ ‬به‭ ‬حُرمة‭ ‬أو‭ ‬شبهة‭ ‬شرعية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خيار‭ ‬للمستفيد‭ ‬لتفادي‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشبهة‭ ‬أو‭ ‬الحرمة‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬أُسِّس‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬استفادة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬تعاملات‭ ‬بها‭ ‬حرمة‭ ‬أو‭ ‬شبهة‭ ‬شرعية،‭ ‬ويرمي‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬المعاملات‭ ‬لتكون‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بإلغاء‭ ‬الفوائد‭ ‬الربوية،‭ ‬حيث‭ ‬نوهت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬المبادئ‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬معاملات‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬ينتهج‭ ‬صيغ‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسلامية‭ (‬الإجارة‭ ‬المنتهية‭ ‬بالتمليك،‭ ‬الإجارة‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالذمة‭ ‬المنتهية‭ ‬بالتمليك،‭ ‬الاستصناع‭ ‬المعكوس‭)‬،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المستمد‭ ‬من‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسكاني‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬كافة‭ ‬معاملات‭ ‬المنتفعين‭ ‬تتمّ‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬متكامل‭ ‬يعتمد‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬الإسلامي‭ ‬والمعايير‭ ‬الشرعية‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬التمويلات‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬فإن‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬ملتزم‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬رقابة‭ ‬شرعية‭ ‬وتعيين‭ ‬مراقب‭ ‬شرعي‭ ‬داخلي،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬تدقيق‭ ‬معاملات‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2009‭ ‬وتختص‭ ‬بالرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬التمليك‭ ‬والتأجير‭ ‬تُقدم‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬انتفاع‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الشرعي،‭ ‬ولا‭ ‬تحمل‭ ‬أي‭ ‬شبهة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬الرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تُحتسَب‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬وصف‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ونوّهت‭ ‬بأنّه‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬الشرعية‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فإنّ‭ ‬الزيادة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬التكلفة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬ربح‭ ‬وليست‭ ‬ربا،‭ ‬ولا‭ ‬يطول‭ ‬هذا‭ ‬الربح‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬شرعية‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬تقدم‭ ‬للمواطن‭ ‬مسكناً‭ ‬بسعر‭ ‬مدعوم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬تتحمل‭ ‬كلفة‭ ‬الاقتراض‭ ‬بمعدل‭ ‬فائدة‭ ‬أعلى‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتمثل‭ ‬الرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬المذكورة‭ ‬مصدراً‭ ‬لسداد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬الاقتراض‭ ‬المذكورة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الكرام‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬والسُّبل‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬منفعة‭ ‬المواطن‭ ‬بتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬له‭ ‬ولأسرته،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للمنتفع‭ ‬بتحديد‭ ‬أقساط‭ ‬شهرية‭ ‬ميسرة،‭ ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬الأوضاع‭ ‬المالية‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للقسط‭ ‬الشهري،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخفيضه‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬المواطن‭.‬

ونوهت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تطبيق‭ ‬الاقتراح‭ ‬سوف‭ ‬يؤثِّر‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يترتّب‭ ‬عليه‭ ‬تأخير‭ ‬انتفاع‭ ‬المواطنين‭ ‬المدرجين‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وإنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬والبنك‭ ‬سيتعرضان‭ ‬لتقليص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مواردهما‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬استحصال‭ ‬الأقساط‭.‬

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