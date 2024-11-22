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الحكومة تتحفظ على أول تشريع لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي

11/22/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتنظيم‭ ‬تقنيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واستخداماته،‭ ‬معدّا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬شوري،‭ ‬وهو‭ ‬يعتبر‭ ‬اول‭ ‬تشريع‭ ‬لتنظيم‭ ‬تقنيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬واستخداماتها‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬والمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬ويحفظ‭ ‬للأفراد‭ ‬حقهم‭ ‬وأمنهم‭ ‬وحرياتهم‭ ‬ويحظر‭ ‬استخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬والآلات‭ ‬الذكية‭ ‬الخطرة،‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭.‬

وأحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للنظر‭ ‬فيه،‭ ‬ولكنها‭ ‬أبدت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬بشأنه،‭ ‬وطالبت‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه،‭ ‬لوجود‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬وعدم‭ ‬وضوح‭ ‬أحكامه‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬التأثير‭ ‬البعيد‭ ‬المدى‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وامكاناته‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وأن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يقود‭ ‬ثورة‭ ‬علمية‭ ‬وتكنولوجية‭ ‬ويؤثر‭ ‬بعمق‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬الناس‭ ‬وحياتهم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المقترح‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واستخداماته‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬وتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬جدا‭ ‬قوامها‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬الرقمية،‭ ‬واضافة‭ ‬إلى‭ ‬القدرات‭ ‬الحاسوبية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬البيانات‭ ‬وبناء‭ ‬خوارزميات‭ ‬تحاكي‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬جذري،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬إجراء‭ ‬الابحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬المستفيضة‭ ‬لبيان‭ ‬أوجه‭ ‬المنافع‭ ‬والمخاطر‭ ‬لتقنيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واستخداماته‭ ‬وتأثيراته‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬وحقوق‭ ‬الافراد‭ ‬وحرياتهم‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنواحي‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والامنية‭.‬

وشددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواكبة‭ ‬أي‭ ‬تنظيم‭ ‬تشريعي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للتطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬تقنيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬الرقمية‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورا‭ ‬متسارعا‭ ‬في‭ ‬القدرات‭ ‬الحاسوبية‭ ‬مما‭ ‬مكن‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬وبناء‭ ‬خوارزميات‭ ‬حاسوبية‭ ‬تحاكي‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بتقنياته‭ ‬وأنظمته‭ ‬واستخداماته‭ ‬يعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحياتية‭ ‬بشكل‭ ‬جذري،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬متابعة‭ ‬ودراسة‭ ‬لتأثيراته‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات‭ ‬وإجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬واستيفاء‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬وتحديد‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬باستخداماته،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لوضع‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬المناسب‭ ‬لتنظيمه‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬التجارب‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وعدم‭ ‬تقييد‭ ‬القطاع‭ ‬بقيود‭ ‬تكبل‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬والتحديث‭ ‬المتسارع‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

كما‭ ‬اشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتبين‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تكفي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاهداف‭ ‬التي‭ ‬يرمي‭ ‬اليها‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬مثل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬54‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الخطابات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ ‬30‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ ‬60‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإصدار‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬القانوني‭ ‬لتقنيات‭ ‬وانظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬مازال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬النشأة،‭ ‬وأغلبه‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مبادئ‭ ‬توجيهية‭ ‬إرشادية‭ ‬غير‭ ‬ملزمة،‭ ‬وسياسات‭ ‬عامة‭ ‬لتنظيم‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته،‭ ‬مبينة‭ ‬أنه‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬اساسي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الاداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبه‭ ‬من‭ ‬الملائم‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تنظيم‭ ‬الترخيص‭ ‬وتنظيم‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬عمل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبه‭ ‬وإمكانية‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وخلق‭ ‬وظائف‭ ‬نوعية‭ ‬وتوجيه‭ ‬السوق‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متخصصة‭ ‬وزيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬وتوفير‭ ‬التكاليف‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الملائم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تنظيم‭ ‬الترخيص‭ ‬وتنظيم‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬عمل‭ ‬البيئة‭ ‬التجريبية،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومتحررة‭ ‬جزئيا‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬للبيئة‭ ‬التجريبية‭ ‬الرقابية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنيات‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬لهذا‭ ‬المجال،‭ ‬تدعم‭ ‬الأفكار‭ ‬الإبداعية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬رقابي‭ ‬وإشرافي،‭ ‬ويحدد‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬لمشاركة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والشركات‭ ‬القائمة‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬إعفاء‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬واختبار‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬والمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭.‬

وانتقدت‭ ‬الحكومة‭ ‬قصر‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المحال‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬أو‭ ‬التصنيع‭ ‬أو‭ ‬التدخل‭ ‬الطبي‭ ‬فقط،‭ ‬رغم‭ ‬أهمية‭ ‬تحديدها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬فيها،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬السيارات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة،‭ ‬فهي‭ ‬أحد‭ ‬أشكال‭ ‬الروبوتات‭ ‬وروبوتات‭ ‬الرعاية‭ ‬أو‭ ‬الروبوتات‭ ‬المنزلية‭ ‬والروبوتات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاماة‭ ‬والقضاء‭ ‬وليس‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬دون‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭. ‬

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