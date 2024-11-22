تشييع مهيب لجثمان الإعلامي د. يوسف محمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
رحل وترك حبه للبحرين، هذا كان أبرز تعليق حشود المواطنين والمقيمين الذين شاركوا في تشييع جثمان الإعلامي القدير د. يوسف محمد إسماعيل ظهر أمس الجمعة إلى مثواه الأخير في مقبرة المنامة.
وحرص عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين والصحفيين على المشاركة في جنازة الراحل، معبرين عن حزنهم الشديد لهذا الفقد الكبير، وخاصة أن الراحل قدم أعمالا وطنية متميزة وحرص على توثيق التاريخ البحريني.
وأجمعوا على أن د. يوسف محمد إسماعيل كان صاحب سيرة عطرة وإنسانا بشوشا، ابتسامته تسبق حديثه المفعم بالأدب الجم، مؤكدين أن هذه الخصال الحميدة هي التي دفعت الحشود إلى المشاركة في تشييعه في وداع مهيب يعكس قيمة الأثر الطيب الذي تركه خلفه، هذا الأثر الذي امتد إلى خارج البحرين إلى المحيط الخليجي والعربي.
وحرص المشيعون على مشاطرة أسرة الراحل الأحزان في هذا الفقد، وخاصة أنه كان بارا بوالديه، مستذكرين مآثره الطيبة مع الجميع على مدار السنوات الماضية، وحرصه على توثيق تاريخ البحرين، مؤكدين أن الراحل كان قامة إعلامية ويعد أرشيفا وطنيا للمملكة.
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