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تشييع مهيب لجثمان الإعلامي د. يوسف محمد

11/22/2024 7:18:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


رحل‭ ‬وترك‭ ‬حبه‭ ‬للبحرين،‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬أبرز‭ ‬تعليق‭ ‬حشود‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الإعلامي‭ ‬القدير‭ ‬د‭. ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬مثواه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬المنامة‭.‬

وحرص‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والصحفيين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬الراحل،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬حزنهم‭ ‬الشديد‭ ‬لهذا‭ ‬الفقد‭ ‬الكبير،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الراحل‭ ‬قدم‭ ‬أعمالا‭ ‬وطنية‭ ‬متميزة‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬التاريخ‭ ‬البحريني‭.‬

وأجمعوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬د‭. ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬سيرة‭ ‬عطرة‭ ‬وإنسانا‭ ‬بشوشا،‭ ‬ابتسامته‭ ‬تسبق‭ ‬حديثه‭ ‬المفعم‭ ‬بالأدب‭ ‬الجم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخصال‭ ‬الحميدة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬الحشود‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تشييعه‭ ‬في‭ ‬وداع‭ ‬مهيب‭ ‬يعكس‭ ‬قيمة‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬خلفه،‭ ‬هذا‭ ‬الأثر‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬المحيط‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭.‬

وحرص‭ ‬المشيعون‭ ‬على‭ ‬مشاطرة‭ ‬أسرة‭ ‬الراحل‭ ‬الأحزان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفقد،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬بارا‭ ‬بوالديه،‭ ‬مستذكرين‭ ‬مآثره‭ ‬الطيبة‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الراحل‭ ‬كان‭ ‬قامة‭ ‬إعلامية‭ ‬ويعد‭ ‬أرشيفا‭ ‬وطنيا‭ ‬للمملكة‭.‬

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