غلق باب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للحج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭:‬





اختُتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬فترةُ‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ (‬1446هـ‭ -‬2025م‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬الحج‭ ‬التي‭ ‬دشنتها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭.‬

وكشف‭ ‬جاسم‭ ‬ابل‭ (‬حملة‭ ‬المواسم‭) ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬سوف‭ ‬تتسلم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬قوائم‭ ‬أسماء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬وبياناتهم‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء،‭ ‬لمعرفة‭ ‬نوع‭ ‬الباقة‭ ‬المختارة‭ ‬من‭ ‬الحج‭ ‬ونوع‭ ‬الغرفة‭ ‬والسعر‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الأوراق‭ ‬والرغبات‭ ‬سيتم‭ ‬كتابة‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الحاج‭ ‬والحملة‭ ‬المختارة‭ ‬وسيتم‭ ‬إرسال‭ ‬الموافقة‭ ‬لكل‭ ‬حاج‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يدفع‭ ‬الحاج‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬لصالح‭ ‬الحملة‭ ‬لتثبيت‭ ‬الطلب‭ ‬وستخصم‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬باقة‭ ‬الحج،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الحملة‭ ‬والحاج‭ ‬سيرسل‭ ‬الرفض‭ ‬للبعثة‭ ‬لتحويل‭ ‬الحاج‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬أخرى‭. ‬

‭ ‬‎وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬مسبقا‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بتزويد‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬بأرقام‭ ‬المسجلين‭ ‬لديها‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬استيفاء‭ ‬معايير‭ ‬الأولوية‭ ‬والأسبقية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل،‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

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‬‎الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الكوتا‭ ‬المقررة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تبلغ‭ ‬4 , 625‭ ‬حاجا‭. ‬