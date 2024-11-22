غلق باب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للحج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت نوال عباس:
اختُتمت مساء أمس فترةُ التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم (1446هـ -2025م)، والتي انطلقت منذ 3 نوفمبر الماضي، وذلك عبر منصة الحج التي دشنتها اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة.
وكشف جاسم ابل (حملة المواسم) لـ«أخبار الخليج» أن حملات الحج سوف تتسلم من اللجنة العليا قوائم أسماء الراغبين في الحج وبياناتهم خلال الأسبوع القادم، مضيفا أنه سيتم التواصل مع هذه الأسماء، لمعرفة نوع الباقة المختارة من الحج ونوع الغرفة والسعر المتفق عليه. وتابع قائلا: «بعد استكمال الأوراق والرغبات سيتم كتابة الاتفاقية بين الحاج والحملة المختارة وسيتم إرسال الموافقة لكل حاج إلى اللجنة، وبناء على ذلك يدفع الحاج 150 دينارا لصالح الحملة لتثبيت الطلب وستخصم من سعر باقة الحج، وفي حالة عدم التوافق بين الحملة والحاج سيرسل الرفض للبعثة لتحويل الحاج إلى التسجيل في حملات أخرى.
وكانت اللجنة العليا قد أعلنت مسبقا أنها ستقوم بتزويد حملات الحج بأرقام المسجلين لديها مع مراعاة استيفاء معايير الأولوية والأسبقية، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل، والمقرر أن يكون في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل من يوم الجمعة، الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.
الجدير بالذكر أن الكوتا المقررة لمملكة البحرين تبلغ 4 , 625 حاجا.
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