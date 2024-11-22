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منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل

11/22/2024 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لاهاي‭ - (‬رويترز‭): ‬طلبت‭ ‬10‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬مناصرة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬هولندية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬يلزم‭ ‬هولندا‭ ‬بوقف‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتجارة‭ ‬مع‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابين‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ويقول‭ ‬مقدمو‭ ‬الدعوى‭ ‬إن‭ ‬هولندا،‭ ‬باعتبارها‭ ‬دولة‭ ‬موقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لعام‭ ‬1948،‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعقولة‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬لمنع‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬فاوت‭ ‬ألبرس‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مجموعات‭ ‬منها‭ ‬منظمتا‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الفلسطينيتان،‭ ‬مركز‭ ‬الحق‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الميزان،‭ ‬و‭(‬منظمة‭ ‬إين‭ ‬أندر‭ ‬يودز‭ ‬خيليد‭) ‬أو‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬يهودي‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬اليهودية‭ ‬المناصرة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬إن‭ ‬هولندا‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬تواصل‭ ‬تصدير‭ ‬أجزاء‭ ‬الأسلحة‭ ‬والتعاون‭ ‬العسكري‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬

وتستند‭ ‬الدعوى،‭ ‬التي‭ ‬نظرت‭ ‬فيها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجزئية‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬إلى‭ ‬أمر‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بمنع‭ ‬أعمال‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬واستشهد‭ ‬المدعون‭ ‬‮«‬بسقوط‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬وجرحوا‭ ‬والدمار‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‮»‬‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الحجة‭ ‬بوقوع‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭. ‬وقال‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬فول‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬لإحدى‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬للمحكمة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نر‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬بشأن‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬أقاربه‭ ‬قُتلوا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أجزم‭ ‬بأن‭ ‬عائلتي‭ ‬ستبقى‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬كمواطن‭ ‬هولندي‭ ‬تستخدم‭ ‬الدولة‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬لإرسال‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬اتهامات‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة،‭ ‬وإنها‭ ‬تلاحق‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬وجماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬تهدد‭ ‬أمنها‭ ‬تندس‭ ‬بين‭ ‬المدنيين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬تلك‭ ‬الجماعات‭. ‬كما‭ ‬استشهدت‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬بمذكرتي‭ ‬اعتقال‭ ‬أصدرتهما‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬بتهم‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬منها‭ ‬الاضطهاد‭ ‬والقتل‭ ‬واستخدام‭ ‬التجويع‭ ‬سلاح‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وطلب‭ ‬محامون‭ ‬يمثلون‭ ‬الدولة‭ ‬الهولندية‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬رفض‭ ‬مطالب‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬قائلين‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬أي‭ ‬قاض‭ ‬أن‭ ‬يملي‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬محامي‭ ‬الدولة‭ ‬ريمر‭ ‬فيلدهوس‭ ‬للمحكمة‭ ‬‮«‬هولندا‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭... ‬ولا‭ ‬تساعد‭ ‬المستوطنات‭ ‬على‭ ‬البقاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأمرت‭ ‬محكمة‭ ‬هولندية‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الحكومة‭ ‬بمنع‭ ‬جميع‭ ‬صادرات‭ ‬أجزاء‭ ‬طائرات‭ ‬إف‭-‬35‭ ‬المقاتلة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وطعنت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭. ‬وقال‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬ستصدر‭ ‬حكمها‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المناصرة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭. ‬وقالت‭ ‬هولندا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬مذكرتي‭ ‬الاعتقال‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندي‭ ‬كاسبر‭ ‬فيلدكامب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬تأجلت‭.‬

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