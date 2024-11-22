روما تعلن إصابة أربعة من جنود اليونيفيل الإيطاليين في لبنان وتتهم حزب الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): أعلنت الحكومة الإيطالية أمس أن أربعة جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال «هجوم» جديد على قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، محملة حزب الله المسؤولية.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بيان: «بلغني بشديد الاستياء والقلق أن هجمات جديدة استهدفت المقر الإيطالي لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان وأصابت جنودا إيطاليين».
وأضافت: «هذه الهجمات غير مقبولة وأكرر دعوتي الأطراف الموجودين إلى ضمان أمن جنود اليونيفيل في كل الأوقات، والتعاون لتحديد هوية المسؤولين سريعا».
ولم تشر ميلوني إلى جهة محددة شنت الهجوم، لكن وزير خارجيتها انطونيو تاياني وجه أصابع الاتهام إلى حزب الله، وقال للصحفيين في تورينو بشمال البلاد «هما على ما يبدو صاروخان... أطلقهما حزب الله أيضا».
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان: إن «اربعة جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة بعد انفجار قذيفتين عيار 122 ملم أصابت قاعدة في قرية شمع في جنوب لبنان، تضم الكتيبة الإيطالية وقيادة القطاع الغربي لليونيفيل».
ونقل البيان عن وزير الدفاع غيدو كروسيتو قوله: «سأحاول التحدث إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، الأمر الذي كان متعذرا منذ توليه منصبه، لأطلب منه تجنب استخدام قواعد اليونيفيل دروعا».
وأورد متحدث باسم اليونيفيل أن القوة الأممية أحصت أكثر من 30 حادثا في أكتوبر أسفرت عن أضرار مادية أو إصابات في صفوف الجنود، بينها نحو عشرين نجمت عن إطلاق نار أو أفعال إسرائيلية.
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