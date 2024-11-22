روما تعلن إصابة أربعة من جنود اليونيفيل الإيطاليين في لبنان وتتهم حزب الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬إيطاليين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬هجوم‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬اليونيفيل‭)‬،‭ ‬محملة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المسؤولية‭.

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وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بلغني‭ ‬بشديد‭ ‬الاستياء‭ ‬والقلق‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬المقر‭ ‬الإيطالي‭ ‬لقوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وأصابت‭ ‬جنودا‭ ‬إيطاليين‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬وأكرر‭ ‬دعوتي‭ ‬الأطراف‭ ‬الموجودين‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬جنود‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات،‭ ‬والتعاون‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬المسؤولين‭ ‬سريعا‮»‬‭.

‬ولم‭ ‬تشر‭ ‬ميلوني‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬محددة‭ ‬شنت‭ ‬الهجوم،‭ ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬انطونيو‭ ‬تاياني‭ ‬وجه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بشمال‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬هما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬صاروخان‭... ‬أطلقهما‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬اربعة‭ ‬جنود‭ ‬إيطاليين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬قذيفتين‭ ‬عيار‭ ‬122‭ ‬ملم‭ ‬أصابت‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬شمع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬تضم‭ ‬الكتيبة‭ ‬الإيطالية‭ ‬وقيادة‭ ‬القطاع‭ ‬الغربي‭ ‬لليونيفيل‮»‬‭.

‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬غيدو‭ ‬كروسيتو‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬سأحاول‭ ‬التحدث‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجديد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متعذرا‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه،‭ ‬لأطلب‭ ‬منه‭ ‬تجنب‭ ‬استخدام‭ ‬قواعد‭ ‬اليونيفيل‭ ‬دروعا‮»‬‭. ‬

وأورد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الأممية‭ ‬أحصت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬حادثا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجنود،‭ ‬بينها‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬أو‭ ‬أفعال‭ ‬إسرائيلية‭. ‬