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انقسام أوروبي حول أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

11/22/2024 7:18:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصلت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت،‭ ‬بتهم‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأصدرت‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬الخميس‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬أمريكية‭ ‬ ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مشتركة‭. ‬وذكر‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬الاعتقال‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أسباباً‭ ‬كافية‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬مسؤولان‭ ‬جنائياً‭ ‬عن‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬واضطهاد‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ودعت‭ ‬الصين‭ ‬بدورها‭ ‬أمس‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬موضوعي‭ ‬وعادل‮»‬‭ ‬غداة‭ ‬إصدارها‭ ‬مذكرات‭ ‬التوقيف‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬لين‭ ‬جيان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري،‭ ‬‮«‬تأمل‭ ‬الصين‭ ‬بأن‭ ‬تحافظ‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬موضوعي‭ ‬وعادل‭ ‬وتمارس‭ ‬صلاحياتها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬الصين‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الإنصاف‭ ‬والعدالة‭ ‬وحفظ‭ ‬سلطة‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬لين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كذلك‭ ‬باعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الكيل‭ ‬بمكيالين‮»‬‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬معارضة‭ ‬واشنطن‭ ‬لملاحقة‭ ‬نتنياهو‭ ‬فيما‭ ‬أيدت‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬تعترض‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬عندما‭ ‬يخدم‭ ‬ذلك‭ ‬مصالحها‭ ‬وعلى‭ ‬كيلها‭ ‬بمكيالين‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬انضمت‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وقبرص‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬أبدت‭ ‬احترامها‭ ‬لقرار‭ ‬‮«‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المجري‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بلاده‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬سيدعو‭ ‬نظيره‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬بودابست‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬لمذكرة‭ ‬المحكمة‭.‬

على‭ ‬النقيض‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيرلندي‭ ‬سايمون‭ ‬هاريس‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اعتقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬إذا‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬إيرلندا‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬الخميس‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬للاعتقال‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إذا‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬رافضاً‭ ‬التطرق‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬نتنياهو،‭ ‬‮«‬ستفي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬دائماً‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬القانونية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وخففت‭ ‬فرنسا‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعلها‭ ‬حيال‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرتي‭ ‬اعتقال‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬أخذت‭ ‬علماً‭ ‬بالقرار‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حكماً‭ ‬بل‭ ‬مجرد‭ ‬إضفاء‭ ‬طابع‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬الاتهام‭.‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬كريستوف‭ ‬لوموان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬رد‭ ‬فرنسا‭ ‬سيكون‭ ‬متماشياً‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬الأساسي،‭ ‬لكنه‭ ‬أحجم‭ ‬عن‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬باريس‭ ‬ستعتقل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إذا‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬معقد‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬قبرصي‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬تعد‭ ‬مذكرات‭ ‬التوقيف‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬ملزمة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬المبدأ‭. ‬وأضاف،‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬المبدأ‭ ‬فإن‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬تحظى‭ ‬بالاحترام‭ ‬وملزمة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬برلين‭ ‬ستدرس‭ ‬بعناية‭ ‬مذكرتي‭ ‬الاعتقال‭ ‬الصادرتين‭ ‬عن‭ ‬الجنائية‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬غويدو‭ ‬كروسيتو‭ ‬أعلن‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستضطر‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬نتنياهو‭ ‬إذا‭ ‬زارها،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لمذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بحقه‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬هولندا‭ ‬إنها‭ ‬ستنفذ‭ ‬قرار‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الهولندية‭ (‬أي‭ ‬أن‭ ‬بي‭) ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬مقررة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندي‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬ألغيت،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬تسريب‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬بمذكرات‭ ‬التوقيف‭ ‬ووصفها‭ ‬بـ«المشينة‮»‬‭.‬

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